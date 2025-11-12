輸電系統故障 多明尼加多處無電可用
多明尼加共和國能源公司今天表示，輸電系統故障導致電力中斷，影響範圍不明，首都聖多明哥（Santo Domingo）部分地區無電可用。
法新社報導，聖多明哥與知名觀光勝地朋達卡納（Punta Cana）都受到影響，社群媒體用戶也紛紛通報，全國有多個地區發生停電。
隨著夜晚降臨，當局表示正逐步恢復供電。
能源部長桑托斯（Joel Santos）告訴記者：「（輸電系統）故障最終影響了整個系統，造成所謂的停電。這顯然是個令人遺憾的情況。」
他補充說：「電力服務將逐步恢復…目前我們已恢復455百萬瓦（MW），約占預估需求的15%。」
稍早，多明尼加電力輸送公司（ETED）表示，這個人口約1100萬的島國出現電力「服務中斷」狀況，官員也說，交通號誌、地鐵及纜車服務都受到影響。
在停電期間受困的乘客已安全疏散。
近幾週來，多明尼加民眾曾經歷長達10小時停電。有關單位指出，這是維護不足及非法用電所致。
桑托斯承諾將展開調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言