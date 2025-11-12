快訊

輸電系統故障 多明尼加多處無電可用

中央社／ 聖多明哥11日綜合外電報導

多明尼加共和國能源公司今天表示，輸電系統故障導致電力中斷，影響範圍不明，首都聖多明哥（Santo Domingo）部分地區無電可用。

法新社報導，聖多明哥與知名觀光勝地朋達卡納（Punta Cana）都受到影響，社群媒體用戶也紛紛通報，全國有多個地區發生停電

隨著夜晚降臨，當局表示正逐步恢復供電。

能源部長桑托斯（Joel Santos）告訴記者：「（輸電系統）故障最終影響了整個系統，造成所謂的停電。這顯然是個令人遺憾的情況。」

他補充說：「電力服務將逐步恢復…目前我們已恢復455百萬瓦（MW），約占預估需求的15%。」

稍早，多明尼加電力輸送公司（ETED）表示，這個人口約1100萬的島國出現電力「服務中斷」狀況，官員也說，交通號誌、地鐵及纜車服務都受到影響。

在停電期間受困的乘客已安全疏散。

近幾週來，多明尼加民眾曾經歷長達10小時停電。有關單位指出，這是維護不足及非法用電所致。

桑托斯承諾將展開調查。

電力 停電 多明尼加
