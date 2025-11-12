豪雨引發「番茄大缺貨」價格翻2倍 日咖哩餐廳調整食譜：為了撐下去

日本正掀起一場「番茄風暴」。根據「FNN」報導，番茄平均價格飆升至每公斤1225日圓（約台幣247元），創歷史新高，比往年高出2.4倍，連帶影響各地餐飲店與家庭料理。

在東京TOMATO×TOMATO DE LUCE這間專賣番茄料理的餐廳裡，從沙拉、湯品到甜點，全都以番茄為主角。店長阿莫比表示，過去一顆番茄約88到100日圓（約台幣18〜20元），現在漲到300日圓（約台幣60元），「成本高得嚇人，幾乎沒什麼利潤。」

價格暴漲的主因，是主要產地熊本縣8月時遭創紀錄豪雨侵襲，導致出貨量大減、供需失衡。受到波及的還有日本人最愛的「國民料理」──咖哩。東京神田一家人氣湯咖哩店「Kamui」開店15年來，咖哩上擺滿了各式新鮮蔬菜。今年首次全面調漲價格，所有品項的咖哩都漲90日圓（約台幣18元），單點加料蔬菜則漲110日圓到220日圓（約台幣22到45元）。店主諸橋宏明透露，以前煮湯底時會加入新鮮番茄，現在因為太貴，只能改用番茄汁替代，「雖然味道略有不同，但不調整就撐不下去。」

根據日本「咖哩飯物價指數」統計，以家庭自煮一份咖哩所需的材料費與瓦斯、電費為基準，9月的平均成本達438日圓（約台幣88元），比去年同期上漲74日圓。預估10月將突破460日圓（約台幣93元），創下歷年新高。諸橋苦笑表示：「原物料可能還會再漲，但我們會繼續撐下去。」