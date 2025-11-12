受不了亂丟！日本國道休息站撤除垃圾桶 民怨：過路費都收了

根據「東海電視台」報導，中日本高速公司（NEXCO中日本）宣布，已在東海三縣及長野縣部分地區共12處休息站撤除垃圾桶。原因是民眾長期將家庭垃圾、戶外休閒後產生的垃圾帶到休息站亂丟，公司形容這是「不得不做的艱難決定」。

例如岐阜縣的「岐阜三輪休息站」，原本設有三個垃圾桶，但10月中旬已消失。到訪的駕駛與乘客多感不便，一名要前往飛驒的男大生抱怨：「想順便丟個飯糰包裝，結果找不到垃圾桶。」NEXCO中日本在官方X平台公告：「部分僅設有廁所的休息站已撤除垃圾桶，造成不便敬請見諒。」貼文曝光後，瀏覽次數突破兩千萬，引發熱烈討論。有網友留言：「高速公路都要收過路費，怎麼不能放垃圾桶？」也有人支持：「就是因為有人亂丟，才會被撤掉。」

記者在現場發現，垃圾桶撤走後仍有許多瓶罐與塑膠袋堆放在地上。NEXCO中日本表示，長期呼籲未能改善亂丟情況，加上要預防棄置不明物品，只能選擇撤除，「對遵守規範的使用者深感抱歉，也希望大家體諒。」

類似狀況也出現在愛知縣的紅葉景點香嵐溪。當地觀光協會早在五年前撤除大多數垃圾桶，並呼籲遊客自備袋子、帶走垃圾。每年垃圾清運費高達300萬日圓（約台幣60萬元），協會強調：「為了讓香嵐溪保持乾淨美景，我們希望大家一起遵守。」目前，中日本高速公司僅撤除無商店的休息站垃圾桶，設有商店的服務區仍予以保留。