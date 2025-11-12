快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

受不了亂丟！日本國道休息站撤除垃圾桶 民怨：過路費都收了

聯合新聞網／ 綜合報導
中日本部分高速公路無商店的休息站，已撤除垃圾桶。垃圾桶示意圖。 圖／Ingimage
中日本部分高速公路無商店的休息站，已撤除垃圾桶。垃圾桶示意圖。 圖／Ingimage

根據「東海電視台」報導，中日本高速公司（NEXCO中日本）宣布，已在東海三縣及長野縣部分地區共12處休息站撤除垃圾桶。原因是民眾長期將家庭垃圾、戶外休閒後產生的垃圾帶到休息站亂丟，公司形容這是「不得不做的艱難決定」。

例如岐阜縣的「岐阜三輪休息站」，原本設有三個垃圾桶，但10月中旬已消失。到訪的駕駛與乘客多感不便，一名要前往飛驒的男大生抱怨：「想順便丟個飯糰包裝，結果找不到垃圾桶。」NEXCO中日本在官方X平台公告：「部分僅設有廁所的休息站已撤除垃圾桶，造成不便敬請見諒。」貼文曝光後，瀏覽次數突破兩千萬，引發熱烈討論。有網友留言：「高速公路都要收過路費，怎麼不能放垃圾桶？」也有人支持：「就是因為有人亂丟，才會被撤掉。」

記者在現場發現，垃圾桶撤走後仍有許多瓶罐與塑膠袋堆放在地上。NEXCO中日本表示，長期呼籲未能改善亂丟情況，加上要預防棄置不明物品，只能選擇撤除，「對遵守規範的使用者深感抱歉，也希望大家體諒。」

類似狀況也出現在愛知縣的紅葉景點香嵐溪。當地觀光協會早在五年前撤除大多數垃圾桶，並呼籲遊客自備袋子、帶走垃圾。每年垃圾清運費高達300萬日圓（約台幣60萬元），協會強調：「為了讓香嵐溪保持乾淨美景，我們希望大家一起遵守。」目前，中日本高速公司僅撤除無商店的休息站垃圾桶，設有商店的服務區仍予以保留。

垃圾桶 高速公路 國道 日本
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

人生無法重來的豪賭！日本女性逾3成選就業不生子 專家揭少子化關鍵

市區開槍獵熊太危險！日市府急召「吹箭麻醉師」 動保籲：獵殺非治本之策

日公務員北市鬧區二度偷拍裙底遭逮 岩手官員道歉：讓台灣民眾不安

一封遺書揭日本冷凍庫藏屍案…遭強勢親戚長年控制 死者丈夫被迫家暴

相關新聞

豪雨引發「番茄大缺貨」價格翻2倍 日咖哩餐廳調整食譜：為了撐下去

日本正掀起一場「番茄風暴」。根據「FNN」報導，番茄平均價格飆升至每公斤1225日圓（約台幣247元），創歷史新高，比往年高出2.4倍，連帶影響各地餐飲店與家庭料理。

受不了亂丟！日本國道休息站撤除垃圾桶 民怨：過路費都收了

根據「東海電視台」報導，中日本高速公司（NEXCO中日本）宣布，已在東海三縣及長野縣部分地區共12處休息站撤除垃圾桶。原因是民眾長期將家庭垃圾、戶外休閒後產生的垃圾帶到休息站亂丟，公司形容這是「不得不做的艱難決定」。

日本宮崎計程車司機荒！平均年齡66歲 靠1特性吸引年輕人入行

日本宮崎縣近年觀光熱潮帶動交通需求，但當地卻面臨嚴重的計程車司機短缺。根據宮崎電視台報導，縣內司機人數從2020年的2174人減至今年9月底的1593人，僅剩五年前的七成。更令人憂心的是，司機平均年齡高達66歲，為全國第三高，呈現明顯高齡化。

阿根廷首都近郊火車脫軌 至少20人受傷

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯西郊11日下午發生火車脫軌事故，造成20人受傷。事故列車的三節車廂出軌，當時列車正行駛往市中心方...

研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

太陽系已出現外星探測器？

1天2高層下台！BBC總裁宣布辭職後首公開發言 稱「支持團隊每個人」

即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維今天表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。由於BBC拼接美國總統川普演說內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。