日本宮崎計程車司機荒！平均年齡66歲 靠1特性吸引年輕人入行
日本宮崎縣近年觀光熱潮帶動交通需求，但當地卻面臨嚴重的計程車司機短缺。根據宮崎電視台報導，縣內司機人數從2020年的2174人減至今年9月底的1593人，僅剩五年前的七成。更令人憂心的是，司機平均年齡高達66歲，為全國第三高，呈現明顯高齡化。
宮崎縣計程車協會會長、MR交通社長吉本悟朗指出，許多司機會在70或75歲時選擇退休，新人雖陸續加入，但流動率高，人手始終不足。不過，他認為計程車業的「彈性工作模式」反而可能成為吸引年輕人加入的契機。
24歲的久保田晧一朗本就熱愛開車，6月起轉職成為夜班司機，基本薪再加上獎金後，讓他笑逐顏開地表示：「收入比預期中還高不少，甚至會想『領這樣的薪水真的沒問題嗎？』」此外，也有為了衝浪移居宮崎的50歲男性，因看中工時彈性，正積極參加培訓考取第二類駕照。
為了改善人力不足，業界開始推動多元方案。除了與巴士、貨運業合作外，今年2月更嘗試結合春季職棒訓練營推出「試辦共乘」，讓持普通駕照者駕駛計程車公司車輛，但因需事前預約，使用率有限。MR交通預計12月引進配車App，未來將結合共乘服務。吉本會長表示：「如果沒有新科技協助，只靠電話預約太沒效率。希望能藉由App結合計程車與共乘系統，提高整體運輸效率。」
