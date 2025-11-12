日本宮崎計程車司機荒！平均年齡66歲 靠1特性吸引年輕人入行

日本宮崎縣近年觀光熱潮帶動交通需求，但當地卻面臨嚴重的計程車司機短缺。根據宮崎電視台報導，縣內司機人數從2020年的2174人減至今年9月底的1593人，僅剩五年前的七成。更令人憂心的是，司機平均年齡高達66歲，為全國第三高，呈現明顯高齡化。

2025-11-12 11:41