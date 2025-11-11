捷克慶1111聖馬丁節迎冬季 查理大橋鵝群行走超吸睛

快訊

中央社／ 布拉格11日專電

捷克聖馬丁節今日熱鬧登場，上午11時11分，11隻鵝行走在布拉格的查理大橋，與扮成「聖馬丁」、騎白馬的羅馬士兵，和一輛滿載「白雪」的馬車及樂隊同行，吸引眾多遊客圍觀，氣氛熱鬧。

今天是一年一度的聖馬丁節（St. Martin's Day），除了少不了烤鵝、葡萄酒與遊行活動，還有中世紀劇團演出數場據聖馬丁傳說改編的戲劇，以及遊行隊伍將象徵「第一場雪」的禮物交予布拉格市長的儀式。

聖馬丁節源自一個歷史傳說。聖馬丁（SaintMartin）為4世紀的羅馬士兵，他在一個寒冬夜中，將斗篷割下一半分給一位乞丐，當晚聖馬丁夢見耶穌披著那件斗篷，因此皈依基督教。

後來，當地人欲推聖馬丁為主教，他因謙卑躲藏於穀倉之中。一群鵝因呱呱作響，洩露了他的藏身之處，最終他仍被推舉為主教，這便是聖馬丁節與「烤鵝」傳統相連的由來，日後也以每年11月11日定為紀念聖馬丁的日子。

由於此時正值葡萄收成結束，聖馬丁也被視為釀酒師的守護聖人。在這一天，許多捷克餐廳與攤商會供應烤鵝、鵝肉湯與葡萄酒，這種葡萄酒稱為「聖馬丁葡萄酒」，是當季第一批新釀葡萄酒。

在捷克，11月11日也被視為冬季來臨的象徵，捷克諺語「馬丁騎白馬來」便寓意初雪降臨。

民間也有預測冬天冷暖的俗諺：若慶祝活動中「聖馬丁」騎馬時陰雲密布，預示冬天將較溫和；若天氣晴朗，則預示嚴寒；若濃霧籠罩，則意味冬季天氣變化不定。

