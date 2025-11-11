快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

聽新聞
0:00 / 0:00

1天2高層下台！BBC總裁宣布辭職後首公開發言 稱「支持團隊每個人」

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維今天表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。 歐新社
即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維今天表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。 歐新社

即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維今天表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。由於BBC拼接美國總統川普演說內容，他在面臨偏頗指控、以及川普隨後揚言採取法律行動的爭議下辭職。這是他宣布辭職兩天後，首次公開發言。

戴維（Tim Davie）在BBC倫敦總部外表示：「我對這棟大樓裡的記者們感到非常非常自豪。他們的工作極其重要，他們做得非常出色。」

戴維今天並與員工進行電話會議，他在會中表示：「我認為我們必須為我們的新聞工作而奮戰。」

他同時承認，BBC「確實犯了一些讓我們付出代價的錯誤」。

這家由公眾資助的廣播機構，其新聞部主管也在9日辭職，使BBC陷入數十年來最嚴重的危機之一，今天成為英國各大報紙頭版焦點。

自2020年起擔任總裁的戴維，也試圖安撫外界對BBC前景的憂慮。

他說：「BBC將會持續繁榮發展，我全力支持團隊中的每一個人。」

川普昨天揚言將對BBC採取法律行動，指控該台在報導他2021年於支持者衝入國會當天的演說時進行了「誤導性剪輯」。BBC隨後承認那是「判斷錯誤」。

綜合法新社和路透社報導，BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）被發現將川普2021年1月6日演說內容剪輯拼接，彷彿他煽動暴民攻擊美國國會大廈，試圖在敗選後繼續掌權。

剪接後的影片讓人以為川普對支持者表示，他將與他們一同前往國會大廈，並「奮戰到底」。

然而，在未經剪接的原始片段中，川普呼籲在場群眾與他一同前往國會，「我們要為勇敢的參議員和眾議員們加油打氣」。

編輯推薦

BBC 川普 辭職 美國 英國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

世界日報社論／川普執政 像大清慈禧掌權？

美韓協議出現新癥結！韓官員認了卡在這1事 川普李在明說法打架

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

相關新聞

1天2高層下台！BBC總裁宣布辭職後首公開發言 稱「支持團隊每個人」

即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維今天表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。由於BBC拼接美國總統川普演說內...

菲律賓多起警察犯案！又傳搶劫便利商店 爆槍戰遭同僚擊斃

菲律賓一名警察昨晚搶劫便利商店，與馳抵的執法人員發生槍戰，中彈身亡

颱風鳳凰肆虐菲律賓奪18命 農損近7500萬元300萬戶仍停電

颱風「鳳凰」肆虐菲律賓北部，除奪走至少18人性命之外，還造成新台幣近7500萬元農業損失，迄今仍有約300萬戶家庭未恢復...

南韓要出手了！擬「大幅提高罰金」整頓黃牛 李在明：最高至總額30倍

針對近期南韓KBO職業棒球賽、KTX、K-pop演唱會等黃牛票猖獗，南韓政府將採取整頓措施，總統李在明今天表示，與其加重...

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

救援人員今天動用挖土機與電鋸，開始在颱風「鳳凰」肆虐後的廢墟中進行搶救與清理行動。隨著洪水在數百個村莊退去，這場風災在菲...

影／賞花勝地熊出沒…日札幌市區目擊足跡往山區 居民嚇壞：真的很可怕

日本北海道札幌市中央區的圓山動物園月9日上午出現多個棕熊腳印，導致整個圓山公園關閉後，11日上午又有居民報警指出，疑似棕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。