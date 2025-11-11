快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

教宗將會30多位好萊塢明星名導 盼深化與電影界對話

中央社／ 梵蒂岡10日綜合外電報導

教廷今天表示，教宗良十四世為了2025禧年活動，15日將接見30多位好萊塢明星及導演，包括奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和導演葛斯范桑（Gus Van Sant）等人。

路透社報導，這場活動由梵蒂岡的文化部門舉辦，首位來自美國的教宗良十四世（Pope Leo XIV）還將見到曾獲奧斯卡終身成就獎的導演史派克李（SpikeLee）、「瘋狂麥斯」（Mad Max）系列電影導演喬治米勒（George Miller）、男星克里斯潘（ChrisPine）、維果莫天森（Viggo Mortensen）、亞當史考特（Adam Scott）、戴夫法蘭柯（Dave Franco）及新生代女星愛莉森布里（Alison Brie）等人。

梵蒂岡在聲明中表示，教宗「曾表達希望與電影界有更深入的對話，...以探索藝術創造力能夠為教會使命及促進人類價值帶來哪些可能性」。

已故教宗方濟各（Pope Francis）去年6月也曾在梵蒂岡舉辦1場與喜劇演員會面的活動，出席者包括美國脫口秀節目主持人柯南歐布萊恩（ConanO'Brien）、史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）和吉米法隆（Jimmy Fallon）。

梵蒂岡今天還預先分享良十四世最喜愛的4部電影，分別是1946年的「風雲人物」（It's A WonderfulLife）、1965年的「真善美」（The Sound ofMusic）、1980年的「凡夫俗子」（Ordinary People）和1997年的「美麗人生」（Life Is Beautiful）。

梵蒂岡 教宗 良十四世
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鷹眼驚爆性騷傳不雅照！中國導演女友控訴：情緒失控「跨國戀變調」

死訊藏5個月！韓名導倒臥家中身亡「無人出面辦後事」

英王查理、教宗將共禱 終結英國教、天主教500年對立

教宗首次會見「天主教性侵案」受害者 教廷挨批救濟慢

相關新聞

影／賞花勝地熊出沒…日札幌市區目擊足跡往山區 居民嚇壞：真的很可怕

日本北海道札幌市中央區的圓山動物園月9日上午出現多個棕熊腳印，導致整個圓山公園關閉後，11日上午又有居民報警指出，疑似棕...

南韓要出手了！擬「大幅提高罰金」整頓黃牛 李在明：最高至總額30倍

針對近期南韓KBO職業棒球賽、KTX、K-pop演唱會等黃牛票猖獗，南韓政府將採取整頓措施，總統李在明今天表示，與其加重...

菲律賓多起警察犯案！又傳搶劫便利商店 爆槍戰遭同僚擊斃

菲律賓一名警察昨晚搶劫便利商店，與馳抵的執法人員發生槍戰，中彈身亡

颱風鳳凰肆虐菲律賓奪18命 農損近7500萬元300萬戶仍停電

颱風「鳳凰」肆虐菲律賓北部，除奪走至少18人性命之外，還造成新台幣近7500萬元農業損失，迄今仍有約300萬戶家庭未恢復...

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

救援人員今天動用挖土機與電鋸，開始在颱風「鳳凰」肆虐後的廢墟中進行搶救與清理行動。隨著洪水在數百個村莊退去，這場風災在菲...

外國人持假駕照橫行日本！2000元偽造品幾可亂真 陸男：開車才有面子

日本近年頻傳外國觀光客駕車肇事事件。政府為此於10月起收緊「外國駕照換發日本駕照（外免切換）」制度，限制短期停留者辦理。但根據日媒「週刊Post Seven」報導，雖然規定變嚴，網路上卻出現以假亂真的假駕照交易，讓執法與租車業者頭痛不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。