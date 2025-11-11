快訊

菲律賓多起警察犯案！又傳搶劫便利商店 爆槍戰遭同僚擊斃

中央社／ 馬尼拉11日專電
菲律賓一名警察昨晚搶劫便利商店，與馳抵的執法人員發生槍戰，中彈身亡。示意圖／AI生成

菲律賓一名警察昨晚搶劫便利商店，與馳抵的執法人員發生槍戰，中彈身亡。

菲律賓第3行政區警察局今天表示，布拉坎省（Bulacan province）馬瑞佬鎮（Marilao）一家便利商店10日晚間遭人闖入行搶。

警方接獲通報後派員前往現場，嫌犯在騎機車逃逸過程中向追捕警員開槍，引發交火，遭當場擊斃。

第3行政區警察局長賓諾尼斯（Ponce RogelioPeñones Jr.）證實，嫌犯是一名警官，執法人員在他身上搜出疑似搶劫所得現金2萬披索（約新台幣1萬500元）。

賓諾尼斯未透露嫌犯姓名，但菲律賓媒體報導，他是卡羅肯市（Caloocan）北區警局刑事調查科科長。

馬瑞佬鎮與卡羅肯市相隔約20公里。

賓諾尼斯強調，警方絕不袒護違法同僚，目前正進一步調查搶案動機。

菲律賓今年8月一份民調顯示，民眾對警察的信任度與執法滿意度分別為71%與73%，已較往年大幅改善。不過，警方內部仍偶有害群之馬，持續損害警方形象。

今年7月，呂宋島中部馬巴拉卡市（Mabalacat City）發生印刷店搶案，5名歹徒中有2人是掃毒組警員。

此外，今年已見報的警察勒索案件至少3起，其中4月一宗涉及華商的案件金額高達數千萬披索，共有31名警員遭革職調查。

