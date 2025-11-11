颱風鳳凰肆虐菲律賓奪18命 農損近7500萬元300萬戶仍停電

快訊

中央社／ 馬尼拉11日專電
颱風「鳳凰」肆虐菲律賓北部，除奪走至少18人性命之外，還造成新台幣近7500萬元農業損失，迄今仍有約300萬戶家庭未恢復通電。 路透社
颱風「鳳凰」肆虐菲律賓北部，除奪走至少18人性命之外，還造成新台幣近7500萬元農業損失，迄今仍有約300萬戶家庭未恢復通電。

「鳳凰」9日、10日橫掃呂宋島，強風豪雨釀成重災。菲律賓民防處（OCD）今天報告，風災罹難者已增至18人，原因包括土石流、溺水、觸電以及被瓦礫砸中等，另有2人失蹤、28人受傷。

災區有267座村莊嚴重淹水、4100棟民宅受損，逾80萬戶家庭暫時棲身於1萬1000多處臨時避難中心。

菲律賓農業部今天報告，農業損失初步估計達8235公噸，包括稻米、玉米、高價值作物及牲畜，損失金額達1億4229萬披索（約新台幣7482萬元），受災農家4631戶、受影響農地2482公頃。

另一方面，國家電氣化管理局（NEA）指出，目前仍有4成地區停電，約300萬戶家庭受到影響，維修人員正努力排除淹水與土石流等障礙，加緊恢復供電，特別是對醫院、避難中心、供水等關鍵設施。

菲律賓總統府馬拉坎南宮新聞官卡斯楚（Claire Castro）今天表示，總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）要求地方官員全力投入災後復原工作，不容輕忽。

「鳳凰」來襲之前，一名省長在廣播節目上說，氣象局有時誇大其辭，民眾可「放輕鬆、多祈禱」，並說颱風要來誰也沒辦法，只有上帝可以阻止。這番言論遭到民眾強烈抨擊。

菲律賓內政部稍早前下令，地方政府官員不得於9日至15日期間出國，以利指揮救災及重建工作。但媒體報導，仍有20名地方官員在這段期間違令出國，包括這名省長在內；內政部正在研究懲處措施。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）報告，「鳳凰」已於今天凌晨離開菲律賓責任區（PAR），向台灣西南沿海地區移動。

菲律賓 小馬可仕 氣象局 鳳凰颱風
