台灣華語教學打入美國市政府 圖書館員用手勢學聲調

網路節目「中文怪物」掀熱潮，外國人學中文的故事引發討論；在美國南加州，一群市政府員工進修中文，課堂上比手畫腳，原來是在練習中文四聲的抑揚頓挫。

洛杉磯郊區的蒙特瑞公園市（Monterey Park）過去有「小台北」之稱，近年雖然台裔人口外移，華語居民仍占近半數。市政府近期與「中山華文學校」合作，採用台灣政府支持的華語文課程，為市府聘用的圖書館員上課。

在每週二下午的課堂上，講師車慶餘站在台前，用手勢教導學生，「我都告訴學生，四聲就是angrysound，像是痛、生氣都是四聲，三聲的話加上一個像是轉彎的手勢，讓他們比較好理解」。

車慶餘曾任電視台主管多年，近幾年在美國主持中文學校，現任「中山華文學校」校長。這個教學機構近日在僑委會贊助下成立「台灣華語文學習中心」（TCML），為社會人士、華語家庭學生開課之外，也與市政府合作。

蒙特瑞公園市立圖書館館長奧利瓦雷斯（KristinOlivarez）向中央社記者表示：「公共圖書館是為了所有人而設，我們希望所有走進圖書館的人都能感受到歡迎之意。學中文是我們擁抱社區的一小步。」

奧利瓦雷斯表示，蒙特瑞公園市有龐大的華語人口，講英文的圖書館員為了有效溝通，經常要借助Google翻譯軟體。市政府在上班時間替圖書館員開課，希望讓公務員服務市民時，有基本的中文程度。

課堂上近10名圖書館員都是初學者，距離節目上「中文怪物」仍有很大差距，但師生討論熱絡，紛紛提出現實情境下這句話中文怎麼說，例如「請安靜」、「圖書館卡」、「你的家長在哪裡」、「請坐下」。

圖書館員凱瑟琳表示，她住在蒙特瑞公園市很長一段時間，很享受這裡吃得到各種中式、台式美食，身邊也有不少中國、台灣朋友，上完課之後她經常與這些講華語的朋友練習，「讓他們聽聽我講得多糟」，這句引得身旁同事發笑。

另一個館員潔西卡負責童書區，經常要跟小朋友互動，她分享開始學中文之後一大驚喜是，當她能講幾個中文詞的時候，小朋友經常瞪大眼睛看著她，好像更拉近了與小朋友之間的距離。