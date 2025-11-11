南韓要出手了！擬「大幅提高罰金」整頓黃牛 李在明：最高至總額30倍

快訊

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
針對近期南韓KBO職業棒球賽、KTX、K-pop演唱會黃牛票猖獗，南韓政府將採取整頓措施，總統李在明今天表示，與其加重刑罰，不如大幅提高罰金，並考慮導入檢舉獎勵制度。

根據東亞日報今天報導，在今天國務會議上，文化體育觀光部部長崔輝永報告，KBO職業棒球賽、K-pop演唱會、熱門公演等票券被搶購後以數10倍價格轉售的黃牛行為，正在擴散成為社會問題。

報導指出，目前針對黃牛行為，實際被查獲的案例極少，且刑責僅1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰金，因此持續被批評缺乏實際作用。

對此，文化體育觀光部制定3大根絕黃牛對策，包括全面禁止高於定價的轉售、提高罰金並加重處罰慣犯、建立檢舉獎金制度。

崔輝永表示，「黃牛行為必須從根本加以阻止，一般粉絲被剝奪用原價購票的機會，造成金錢上損失，特別是有些青少年粉絲想觀賞表演的念頭都不敢有，導致市場規模縮小，文化與體育界整體都受影響。」

崔輝永指出，將在本次定期國會中修改相關法律，全面禁止哄抬交易，並擬科以遠高於不當利益的罰金。

總統李在明則反對加重刑罰，提出大幅提高罰金更有效，「對幾乎不會被判刑的黃牛行為進行調查與審判，反而浪費資源。」李在明提出，罰金可作為政府收入，將罰金提高至總額的10至30倍較可行，也可考慮將罰金的10％作為檢舉獎金。

黃牛 李在明 體育 南韓 k-pop 演唱會
