埃及首都交通新里程碑 單軌電車第一階段落成

埃及宣布，東開羅單軌鐵路第一階段工程於9日正式落成。此項里程碑計畫將連接大開羅、新開羅和新行政首都（NAC）3大重要區域，可提高首都地區永續交通、能源效率，並緩解開羅沉重的交通堵塞問題。

埃及媒體「埃及大街」（Egyptian Streets）報導，埃及副總理瓦濟爾（Kamel El-Wazir）日前宣布，埃及交通部正為首都開羅進行一項含35個車站的100公里長單軌鐵路網。此項工程標誌大開羅地區交通現代化進程變革。交通網中的東開羅單軌鐵路第一階段工程，則於9日正式落成，並準備進行無乘客試運行。

東開羅單軌鐵路全長56.5公里，從開羅東邊區域的納薩爾城（Nasr City）體育場站至新行政首都營運控制中心，沿途共設22個車站。

此條新路線建成後，可自體育場站與捷運地下鐵3號線連接，另一端則在新行政首都的藝術文化站與輕軌鐵路（LRT）連接，屆時整體交通網將綿延100公里，共35個車站，成為開羅最重要的綜合交通系統。

開羅捷運地下鐵3號線是貫穿開羅市中心東西兩邊的重要路線，去年開通後，可從東邊人口高度密集的精華住商區（如開羅大學站），連接到市中心的駐外使節區（Zamalek）。

單軌鐵路將採用無人駕駛技術，由位於新行政首都的中央樞紐進行控制。為確保乘客安全，系統也將配備先進的監控設備、車載攝影機和消防感測器。

單軌列車將由電力驅動，最高時速可達80公里，每列列車最多可掛8節車廂，共容納560名乘客，每小時單向運力約1萬人次。