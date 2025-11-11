影／賞花勝地熊出沒…日札幌市區目擊足跡往山區 居民嚇壞：真的很可怕

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北海道札幌市中央區的圓山動物園月9日上午出現多個棕熊腳印，導致整個圓山公園關閉後，11日上午又有居民報警指出，疑似棕熊的足跡一路延伸往山區方向，情況再度引發關注。示意圖／法新社
日本北海道札幌市中央區的圓山動物園月9日上午出現多個棕熊腳印，導致整個圓山公園關閉後，11日上午又有居民報警指出，疑似棕熊的足跡一路延伸往山區方向，情況再度引發關注。

根據圓山公園官網介紹，圓山公園座落在圓山山腳下，位於札幌市中心以西僅3公里，占地遼闊、共約70公頃，充滿著大自然的氣息。除了鄰近北海道神宮，並設有動物園、綜合運動場、棒球場等體育設施，提供市民休憩的場地，同時也是賞花的勝地。

STVニュース北海道報導，圓山動物園設置的監視攝影機9日拍到熊的身影，11日凌晨0時30分左右拍到熊在園內設施附近徘徊，0時45分左右進一步拍到熊緊抓窗框的畫面。

此外，10日夜晚在同為中央區的宮之森住宅區也有民眾目擊熊蹤。距動物園直線距離約800公尺的圓山西町10丁目居民11日上午8時過後報警指出，「疑似棕熊的足跡延伸向山的方向」。市職員則在11日上午10時半左右，於圓山西町10丁目7號附近發現大量熊的足跡。

記者實地走訪札幌市中央區宮之森住宅街，看到雪地上留有熊的足跡，還延伸到住宅的院子裡，附近小學家長送孩子上學的身影格外顯眼。受訪居民表示，由於下雪，剛好留下了足跡，想到熊可能一直在那裡走來走去，「真的會覺得很可怕呢」。另一位居民看到熊的足跡後表示：「啊！真的耶，就是這個。足跡還蠻大的，得多加小心。」

札幌市表示，足跡寬約11公分，推測為雌熊或年輕雄熊。在3個地點確認的熊很可能是同一隻，圓山公園預計將全面封閉約2周。

足跡 動物園 北海道 棕熊 熊出沒 日本
