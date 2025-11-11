快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

中央社／ 杜菲律賓格加勞市11日綜合外電報導
菲律賓救援人員今天動用挖土機與電鋸，開始在颱風「鳳凰」肆虐後的廢墟中進行搶救與清理行動。 法新社
菲律賓救援人員今天動用挖土機與電鋸，開始在颱風「鳳凰」肆虐後的廢墟中進行搶救與清理行動。 法新社

救援人員今天動用挖土機與電鋸，開始在颱風「鳳凰」肆虐後的廢墟中進行搶救與清理行動。隨著洪水在數百個村莊退去，這場風災在菲律賓的死亡人數攀升至18人。

法新社報導，颱風「鳳凰」（Typhoon Fung-wong）已迫使約140萬人流離失所。「鳳凰」即使已減弱為強烈熱帶風暴，仍開始為鄰近的台灣降下豪雨，預計將於明天登陸台灣。

這是短短幾天內第二個襲擊菲律賓、造成嚴重災情的颱風。上週颱風「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）橫掃菲律賓中部，死亡人數已增至232人。

民防發言人告訴法新社，在沿海的伊薩貝拉省（Isabela），一座約6000人口的城鎮至今仍與外界隔絕；鄰近的新比斯開省（Nueva Vizcaya）部分地區也同樣無法通行。

卡加延谷（Cagayan Valley）大區發言人艾松（AlvinAyson）說：「我們正努力進入這些地區。」他並說，山崩阻斷了救援人員前往災區的道路。

他指出，部分居民目前暫住在避難中心，「但當他們返回家園，重建的過程將漫長且困難重重」。

艾松並表示，新比斯開省有一名10歲男童在山崩中喪生。這名孩童是菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）副行政官阿勒漢德羅（BernardoRafaelito Alejandro）今天公布的最新傷亡人數中18名罹難者之一。

阿勒漢德羅在接受法新社電話訪問時表示，即便是「初步復原」工作，也需要數週時間。「我們目前最大的挑戰，是搶修交通、電力與通訊等民生基礎設施，我們正在努力進行中。」

他指出，在災情最嚴重的加丹杜安尼斯省（Catanduanes），供水問題可能需要多達20天才能完全修復。

颱風 菲律賓
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風鳳凰來襲 竹縣尖石司馬庫斯部落暫停開放

不斷更新／鳳凰來襲！9縣市明颱風假達標 12日全台停班課一覽

颱風鳳凰陸上警報 台東市備妥6千沙包供領取

颱風鳳凰接近 台電新營區處啟動特別巡檢戒備

相關新聞

外國人持假駕照橫行日本！2000元偽造品幾可亂真 陸男：開車才有面子

日本近年頻傳外國觀光客駕車肇事事件。政府為此於10月起收緊「外國駕照換發日本駕照（外免切換）」制度，限制短期停留者辦理。但根據日媒「週刊Post Seven」報導，雖然規定變嚴，網路上卻出現以假亂真的假駕照交易，讓執法與租車業者頭痛不已。

南韓要出手了！擬「大幅提高罰金」整頓黃牛 李在明：最高至總額30倍

針對近期南韓KBO職業棒球賽、KTX、K-pop演唱會等黃牛票猖獗，南韓政府將採取整頓措施，總統李在明今天表示，與其加重...

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

救援人員今天動用挖土機與電鋸，開始在颱風「鳳凰」肆虐後的廢墟中進行搶救與清理行動。隨著洪水在數百個村莊退去，這場風災在菲...

影／賞花勝地熊出沒…日札幌市區目擊足跡往山區 居民嚇壞：真的很可怕

日本北海道札幌市中央區的圓山動物園月9日上午出現多個棕熊腳印，導致整個圓山公園關閉後，11日上午又有居民報警指出，疑似棕...

日本「西瓜卡」吉祥物企鵝宣布2026年底畢業

日本JR東日本今天宣布，作為交通IC卡「Suica」（西瓜卡）吉祥物、長達1/4世紀以來深受喜愛的「Suica企鵝」，將...

韓國蔚山發電廠完成2鍋爐塔爆破 將展開全面搜救

位於韓國東南部蔚山市的韓國東西火力發電廠在6日發生坍塌事故，今天中午12時完成旁邊4號、6號鍋爐塔的爆破作業，預計即將展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。