聽新聞
0:00 / 0:00
日本「西瓜卡」吉祥物企鵝宣布2026年底畢業
日本JR東日本今天宣布，作為交通IC卡「Suica」（西瓜卡）吉祥物、長達1/4世紀以來深受喜愛的「Suica企鵝」，將在2026年底「畢業」。接任的角色目前尚未決定。
「西瓜卡」於2001年開始發行，隨著電子貨幣功能逐漸普及，成為日本當地人、遊客人手一張的重要存在。目前包含手機端的「行動西瓜卡」，發行量已突破1億張。
朝日新聞今天報導，提到「西瓜卡」必定會聯想到的吉祥物企鵝，由插畫家坂崎千春創作，自卡片發行初期起便以吉祥物身分活躍。
相關周邊商品如絨毛玩偶、文具等不斷推出，在JR上野與大宮車站甚至開設專賣店，享有高人氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言