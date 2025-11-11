日本「西瓜卡」吉祥物企鵝宣布2026年底畢業

日本JR東日本今天宣布，作為交通IC卡「Suica」（西瓜卡）吉祥物、長達1/4世紀以來深受喜愛的「Suica企鵝」，將在2026年底「畢業」。接任的角色目前尚未決定。

「西瓜卡」於2001年開始發行，隨著電子貨幣功能逐漸普及，成為日本當地人、遊客人手一張的重要存在。目前包含手機端的「行動西瓜卡」，發行量已突破1億張。

朝日新聞今天報導，提到「西瓜卡」必定會聯想到的吉祥物企鵝，由插畫家坂崎千春創作，自卡片發行初期起便以吉祥物身分活躍。

相關周邊商品如絨毛玩偶、文具等不斷推出，在JR上野與大宮車站甚至開設專賣店，享有高人氣。