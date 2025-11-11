韓國蔚山發電廠完成2鍋爐塔爆破 將展開全面搜救

位於韓國東南部蔚山市的韓國東西火力發電廠在6日發生坍塌事故，今天中午12時完成旁邊4號、6號鍋爐塔的爆破作業，預計即將展開搜救5號塔內被掩埋的4名人員。

根據韓聯社今天報導，為了搜救在蔚山火力發電廠倒塌事故中被掩埋的人員，今天中午12時依照原定計畫，完成阻礙搜救作業的兩旁4號、6號鍋爐塔爆破作業。報導描述，隨著一聲巨響，兩座塔幾乎同時倒下。

報導指出，爆破完成之後，現場預計在2至3個小時內完成安全檢查，隨後將全面展開5號塔被埋人員的搜救作業。之前因擔心4號與6號塔可能倒塌而暫緩的搜救，如今危險性已消除。

罹難者家屬認為，與其無止境等待有限的搜救，不如同意盡早爆破，讓救援能順利展開。爆破當下，罹難者家屬在距離爆破地點約300公尺外焦急地觀望整個過程。

中央災害應對本部表示，「目前正在由專家檢驗爆破作業結果、5號塔前後結構變化與進入通道的安全性，將為消防當局提供安全、迅速的救援環境」。

據報導，目前已確認其中2名受困者位於5號塔殘骸內部約4至5公尺處，消防當局計畫先救出這2人，再以該位置為中心搜尋另外2名失蹤者。

報導指出，雖然救援「黃金72小時」關鍵時間早已過去，但現場仍有許多人雙手緊握，祈禱奇蹟發生。

蔚山火力發電廠的60公尺高塔式鍋爐（5號塔）在6日坍塌，造成9名人員受困，其中2人當天獲救，沒有生命危險，不過有7人遭到掩埋。被掩埋的7人中，有2人在7日被發現但不幸身亡，9日再找出1具遺體。