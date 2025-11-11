外國人持假駕照橫行日本！2000元偽造品幾可亂真 陸男：開車才有面子

日本近年頻傳外國觀光客駕車肇事事件，政府為此於10月起收緊「外國駕照換發日本駕照（外免切換）」制度，限制短期停留者辦理。但根據日媒「週刊Post Seven」報導，雖然規定變嚴，網路上卻出現以假亂真的假駕照交易，讓執法與租車業者頭痛不已。

一名40歲左右的中國大陸籍男子在日本租車觀光時受訪表示：「去日本旅遊還坐巴士或計程車太遜了，開車拍照比較有面子，日本人開車也不猛，第一次去也不覺得難。」但要在日本開車必須持有有效駕照，日本政府過去允許外國駕照簡單筆試後即可換發日本駕照，使得申請人數在10年間暴增兩倍。

但隨之而來的是車禍激增。日本警察廳今年首度公布統計，外國人造成的死亡或重傷事故在1至6月共258件，比去年同期多出19件。肇事最多者為中國與韓國籍駕駛，各51件。今年5月，埼玉縣就曾發生中國籍男子駕車撞傷4名小學生後逃逸的案件。政府修法後，未具日本居住身分的短期旅客將無法換照。不過，「微信」上卻迅速湧現「代辦日本駕照、在留證件」等廣告。記者假裝成想購買的顧客，幾分鐘後就收到訊息：「駕照1萬日圓（約台幣2010元），隔天寄出。」之後也收到樣本照，外觀幾可亂真，字體、顏色、材質都與真品難以分辨。

日本警方已查獲部分案件。2024年，一名中國留學生因偽造日本駕照遭逮；去年另有印尼籍男子持假駕照租車從事非法導覽。沖繩租車業者受訪坦言：「我們會影印駕照留存，但憑肉眼幾乎分辨不出真假，整個行業都缺少審核的機制。」熟悉中國情勢的記者周來友指出：「過去的偽造品容易看出破綻，如今已能仿出連紙質觸感都與真品相同的版本。日本收緊換照制度後，這類偽造駕照恐會成為新漏洞。」