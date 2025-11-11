快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
JR東日本計畫於2026年秋季左右，為「Mobile Suica」新增QR碼支付功能，藉此開拓金融等新領域的獲利機會。路透
JR東日本計畫於2026年秋季左右，為「Mobile Suica」新增QR碼支付功能，藉此開拓金融等新領域的獲利機會。路透

日本東日本旅客鐵道公司（JR東日本）智慧交通卡Suica的支付App，預定於2026年秋季左右，新增QR碼支付功能，藉此開拓金融等新領域的獲利機會，挑戰PayPay大額支付的主導地位。

俗稱「西瓜卡」的Suica智慧交通卡2001年推出，最初供東京及周邊地區使用，隨支付應用範圍不斷擴大，近年也推出App版本「Mobile Suica」。

日經亞洲11日報導，目前Suica用戶必須事先為實體卡或「Mobile Suica」儲值，JR東日本正考慮讓用戶能將Suica與外部銀行帳戶或信用卡連結，並計畫自行開發這套支付系統。除新增轉帳功能外，JR東日本還打算推出可於自家設施使用的優惠券與折扣機制，並讓用戶能接收地方政府的款項，甚至與地方振興活動結合。

「Mobile Suica」帳戶數量過去5年間已成長3倍，截至3月底達3422萬個。全日本已有超過200萬家商店接受Suica支付，月交易量超過3億筆。目前Suica卡最高儲值金額為2萬日圓，但「Mobile Suica」的上限將大幅提高，預計可達數十萬日圓。

Suica現階段主要用於交通與小額消費，提高最高儲值金額可望帶動更多交易，進一步擴大其生態系統。JR東日本也計畫讓持卡人未來能更輕鬆地在Lumine及其他旗下商場的高級商店進行大額消費。

《日經亞洲》指出，多數類似電子支付服務的儲值上限介於2萬至5萬日圓之間，Suica的現行上限仍遠低於日本最大QR碼支付平台「PayPay」，後者最高可儲值達100萬日圓。不過，JR東日本擁有廣泛的零售與設施網絡，期望藉由與消費者的日常接觸優勢，挑戰PayPay的市場主導地位。

日本西瓜卡購物更方便 2026年App將推QR碼支付能大額交易

日本東日本旅客鐵道公司（JR東日本）智慧交通卡Suica的支付App，預定於2026年秋季左右，新增QR碼支付功能，藉此...

