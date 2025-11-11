廣島牡蠣大量死亡！9成養殖蚵全滅 業者陷絕境：恐撐不過明年

冬季正是牡蠣的產季與消費旺季，但據日媒「RCC中國放送」報導，以「吳市牡蠣」聞名的廣島縣吳市，近日卻傳出嚴重災情。當地養殖場拉起蚵架時，發現多達八至九成牡蠣死亡，整片海域一片空殼，讓業者陷入絕境。

在吳市安浦町已經營近百年的山根水產，今年10月起開始採收牡蠣，卻發現幾乎全軍覆沒。業者山根周志無奈表示：「花了兩年多心血養的牡蠣，都幾乎是開口的狀態，裡面都是空的。八、九成都死光了。」即使倖存的牡蠣也因體型太小，無法出貨。

山根指出，今年8月以前生長狀況還很正常，卻在初秋突然出現「原因不明的集體死亡」。專家推測，可能與海水溫度升高或海中營養不足有關，但確切原因尚未查明。類似情況已在東廣島市安藝津町到吳市倉橋島一帶的海域陸續出現。即使之後海水溫度下降，要恢復到往年的產量，預估也要三年以上的時間。

「就算查出原因，大概也沒辦法立即補救，這已經是要不要放棄養殖的程度了。」山根坦言，目前連明年的蚵苗也有超過六成死亡，「兩年內恐怕都無法恢復。」牡蠣振興協議會事務局長田中耕三也指出，若情況持續，今年的營業額恐怕只剩兩到三成，「不但無法支付成本，冬天根本沒貨可賣，是生死存亡的關頭。」事態嚴重到連當地政府都不得不出手。

除了不明原因的「牡蠣大量死亡」之外，業者還得面對船隻的燃料費、人工與資材費高漲的雙重壓力。山根呼籲：「希望政府能伸出援手，不然真的很難撐住。」