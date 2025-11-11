探討男性焦慮與異鄉掙扎 英作家索洛埃勇奪布克獎
英國匈牙利裔作家索洛埃（David Szalay）今天憑藉小說「血肉」（Flesh,暫譯），勇奪本年度布克獎（Booker Prize）；此書描述一名匈牙利移民在異鄉大起大落的曲折人生。
索洛埃擊敗其他5位入圍作家，贏得5萬英鎊（約6.55萬美元）獎金。
「血肉」是索洛埃的第6部小說，以簡練文字描述主角從匈牙利到倫敦的人生歷程，主角的苦痛人生還涉及與年長女性的情感糾葛，以及前往伊拉克參戰的經歷。
5位評審共審閱135本作品，從中選出一部最佳長篇小說。評選範圍涵蓋2024年10月1日至2025年9月30日期間，在英國或愛爾蘭出版的英語小說。
索洛埃出生於加拿大蒙特婁，在倫敦長大，目前居住於奧地利維也納。他至今出版了6部小說。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言