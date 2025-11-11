探討男性焦慮與異鄉掙扎 英作家索洛埃勇奪布克獎

快訊

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
英國匈牙利裔作家索洛埃（David Szalay）今天憑藉小說「血肉」（Flesh,暫譯），勇奪本年度布克獎（Booker Prize）；此書描述一名匈牙利移民在異鄉大起大落的曲折人生。

索洛埃擊敗其他5位入圍作家，贏得5萬英鎊（約6.55萬美元）獎金。

「血肉」是索洛埃的第6部小說，以簡練文字描述主角從匈牙利到倫敦的人生歷程，主角的苦痛人生還涉及與年長女性的情感糾葛，以及前往伊拉克參戰的經歷。

5位評審共審閱135本作品，從中選出一部最佳長篇小說。評選範圍涵蓋2024年10月1日至2025年9月30日期間，在英國或愛爾蘭出版的英語小說。

索洛埃出生於加拿大蒙特婁，在倫敦長大，目前居住於奧地利維也納。他至今出版了6部小說。

