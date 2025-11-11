近50年以來首次！ 日本擬2026年4月起調高簽證費

共同社10日引述知情人士報導，日本政府計畫自2026財政年度起調高外國旅客簽證費用，原因是現行費率明顯低於美國及歐洲水準。

消息人士指出，這將是外務省從有紀錄的1978年以來首次上調簽證費。政府預計把部分新增收入用於抑制過度觀光，藉此減少熱門景點的人潮擁擠與環境破壞，日本2024年外國訪客人數達到創紀錄的3687萬人。

現行日本單次入境簽證費用約為3000日圓（約新台幣613元），多次入境簽證為6000日圓（約新台幣1226元）。

相比之下，美國商務或旅遊簽證為185美元（約新台幣5782元），英國短期停留簽證127英鎊（約新台幣5297元），可在法國、德國等歐洲國家之間自由進出的「申根簽證」為90歐元（約新台幣3268元）。

知情人士表示，日本政府將於本月制定的綜合經濟方案中納入簽證費調整，適用於2026年4月起的日本新財政年度。