日公務員北市鬧區二度偷拍裙底遭逮 岩手官員道歉：讓台灣民眾不安

聯合新聞網／ 綜合報導
日本岩手縣一名公務員二度在北市鬧區偷拍被逮。偷拍示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
日本岩手公務員佐佐木貴法（33歲）今年6月來台觀光期間，因在北捷中山站偷拍女性裙底遭逮，被收押45天後交保獲釋，由於被檢方上訴遭限制出境，未料他竟故技重施，再度犯案。據日媒「朝日新聞」報導，岩手縣官方為此正式向台灣民眾表達歉意。

這名任職於久慈農業改良普及中心的職員，是在11月6日下午5點左右，於台北市中山捷運站附近的南京西路偷拍，當場被民眾抓獲，隨即遭警方逮捕。佐佐木被移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。警方表示，將持續追查其手機中是否有其他被害人的影像。

事實上，該名職員6月首度在台犯下同樣罪行後，7月已被判處4個月有期徒刑。但因檢方上訴，全案仍在二審中，他因此得以假釋在外，但遭限制出境。他向律師坦承，這次是「因為無法控制自己的情緒衝動才會再度犯案」。

這起「丟臉丟到國外」的再犯事件，已迫使岩手縣官方出面滅火。岩手縣農林水產部副部長大森健一公開表示：「職員屢次犯案，讓台灣民眾因此感到不安與困擾，我們深表歉意。」大森副部長補充，縣府原打算等待「判決確定」後才懲處，但鑑於事態嚴重，目前正在協調不等待確定判決，將盡快對該職員做出處分。

偷拍 限制出境 公務員 北捷 岩手
