颱風洪水接二連三 越南居民互助展樂觀天性

10月底到11月初，不到2週時間，越南中部各省居民接連遭遇了2場強颱和2場特大洪水。還來不及清淤，第2輪颱風洪水就接踵而至。居民組成互助網絡，提供彼此協助、共同重建，也在天災困境中展現樂觀天性。

10月26日，颱風「風神」（Fengshen）襲擊越南，數日暴雨導致順化、峴港和廣義等地被洪水淹沒。山區也發生嚴重土石流，造成大規模破壞。

1至2公尺深的淹水包圍了順化皇城，淹沒了古都許多歷史遺跡，城區汪洋一片，怵目驚心。

峴港持續強降雨，淹沒低窪與河岸社區。11月3日，不停歇的雨讓河水再次上漲，部分鄉鎮水位達到1至2.5公尺，人們只能依靠船隻出遊。

獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的會安古鎮，也被這場歷史性洪水淹沒，水深齊腰，居民只能依靠木船外出。這次水位比1964年的紀錄高出約12公分，街道和部分屋頂皆被淹沒。

未料，被垃圾和淤泥覆蓋的房屋與街道才剛從消退的洪水中顯露出來，颱風「海鷗」（Kalmaegi）11月6日就接連報到，帶來新一波強降雨，導致水位再次上漲，迫使居民在短短幾天內再次逃離家園。

兩場洪災重疊，切斷了交通，救援人員冒著生命危險，穿過洪水撤離居民。這是多年來最強、最猛烈的降雨災害，嚴重影響民眾日常生活和城市基礎設施。

「海鷗」威力強大，接連重創菲律賓和越南，越南綿延海岸線上的許多房屋都遭到嚴重摧毀，只剩斷垣殘壁。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導了越南中部災民接連面對颱風與兩場歷史性大洪水的心路歷程，不少人表示，仍對災民展現出的樂觀精神所感動。

峴港的阮文（Nguyen Van）開玩笑向越媒形容，洪水就像上班族一樣，週一上班，週末離開，好讓人有時間清理，下週一再回來。

10月28日下午，幾天的大雨導致洪水湧入阮文居住的小巷，迅速淹沒了房屋。她只來得及把電子產品搬到閣樓，匆匆拿了幾套衣服。頭3天，水位始終維持在近2公尺深。

阮文的澳洲籍丈夫薩莫西爾（Jonathan PoltakSamosir）試圖涉水尋找食物，但由於水太深、浪太大，不得不放棄。他告訴記者，「感覺就像在玩生存遊戲，只是沒辦法按暫停。」

阮文說，最棘手的是衛生問題，因為「連廁所也泡在水裡」。這對夫妻只好用使用免洗容器再套上塑膠袋，等水退去後再妥善處理。他們輪流用風扇洗兩套衣服，然後晾乾。她說：「我以為只會持續兩天。結果一周之內來了兩次洪水。」

10月底，洪水開始退去，救援隊帶著熱騰騰的飯菜、乾淨的水和必需品來到了他們居住的社區。阮文和鄰居們穿過泥濘的街道，互相查看狀況。

有食物的人把泡麵和雞蛋分給沒有食物的人。親友不住附近的阮文，看到鄰居前來幫忙清理非常感動，說「人們在混亂中伸出援手，讓我熱淚盈眶。」

還沒等她享受喜悅，洪水就再次襲來。11月3日清晨，洪水已淹至膝蓋。幾小時後，家再次被淹，兩天的努力付諸東流。這時預報顯示颱風「海鷗」即將登陸，他們決定放棄抗災。「我打算等到『第三趴』結束，再徹底清理一遍」，阮文幽默說道。

11月4日清晨，26歲的玉雄（Ngoc Hung）和家人住在順化市，在被洪水圍困近10天後，他們選擇繼續住閣樓，因另一場即將到來的暴雨讓災民擔心，太早搬下去會做白工。

玉雄告訴越南快訊，「我從沒見過這樣的景象。那天早上我開車上班，路面還很乾燥。到了中午，就開始下大雨，等我下班回家時，離家一公里外的路就已經被淹。我只好把車停好，划船回家。以前也遇過洪水，但這次真是前所未見」。

困在閣樓的他們食物吃完後，只好爬上屋頂向鄰居求助，或把繩子伸過街面去交換物資。許多家庭自發組成「流動廚房隊」，輪流做飯，然後分食以節省瓦斯。

幾條街外，這次1.6公尺的歷史性洪水讓33歲瑤春（Dieu Xuan）家的前門被堵住，她和兒子躲在閣樓，沒電沒網路，靠家用電話與鄰居聯繫。

但最讓她驚訝的是當地居民的樂觀精神，「有些人失去了一切，但仍像往常一樣精神抖擻地打電話來說：『嘿，我還活著！』」

洪水退去，士兵、警察、當地民間團體出動，和居民一起幫忙清理。瑤春說，「我從他們身上學到如何面對災難：暴風雨來襲，就停下來；東西壞了，就修理；失去東西，就重建。只要團結，就能渡過難關。」