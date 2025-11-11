聽新聞
瑞士暖化速度為全球平均值兩倍 氣候變遷衝擊劇烈
蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）與瑞士氣象局（Meteo Schweiz）上週發表最新氣候報告，瑞士正迅速成為全球氣候變遷的焦點。目前瑞士的升溫幅度已達攝氏2.9度，幾乎是全球平均值的兩倍，遠超過先前的科學預測。
報告指出，若全球氣溫上升3度，對瑞士而言，實際升溫可能達4.9度。瑞士全境在丘陵與山區，全球升溫造成的自然環境與經濟活動的影響對人民是有感的。
城市地區也將承受更高的極端氣候風險。以最大城蘇黎世為例，目前市中心夏季夜間氣溫低於20度的天數逐漸減少。專家推估，在全球升溫3度的情境下，夜間氣溫超過20度的天數將由每年約8晚增至40晚；即使在通風良好、綠意環繞的郊區，高溫夜晚也將達18晚。
此外，有瑞士白金之稱的滑雪產業與冬季旅遊業，會因降雪減少構成重大威脅，危及經濟發展。
蘇黎世聯邦理工學院氣候科學家柯努堤（RetoKnutti）分析，中歐地區升溫速度較快，與陸地升溫速度快於海洋、冰雪消退降低地表反射率、夏季土壤乾燥加劇熱浪，以及空氣品質改善使大氣懸浮微粒減少、增加陽光照射地表等因素相關。
他指出，極端降雨、夏季乾旱與雪量減少等現象近年在瑞士頻繁出現，未來可能更為劇烈。雖然巴黎氣候協定設定的1.5度升溫目標愈趨困難，但他強調，每減少0.1度的升溫，對氣候都是一份貢獻。
瑞士綠黨政治人物9日呼籲召開全國氣候會議，期望聯邦政府、各州、商界、學術界及所有政黨共同協商，推動具全國效力的氣候保護政策，以因應日益嚴峻的氣候變遷挑戰。
