影／印度汽車爆炸增至10死！事前附近查獲近3噸炸藥 駭人現場畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度歷史地標紅堡10日驚傳汽車爆炸，造成至少10人喪生、30多人重傷。美聯社
印度歷史地標紅堡10日驚傳汽車爆炸，造成至少10人喪生、30多人重傷。美聯社

印度歷史地標紅堡（Red Fort）10日驚傳汽車爆炸，造成至少10人喪生、30多人重傷，當局仍在釐清事故原因，而印度警方事前才在附近查獲近3000公斤炸藥，印度多個地區進入高度戒備。根據社群流傳畫面，多具遺體橫陳街頭、車體扭曲變形，四處可見爆炸殘骸，令人怵目驚心。

印度警方指出，爆炸發生在當地晚間6時52分，在紅堡地鐵站附近，一輛白色現代i20汽車停等紅燈時突然爆炸，車內乘客與周圍車輛都遭波及，至少6輛汽車與3輛人力車被引燃起火。

事故地點位於德里舊城區核心、距國會僅約6公里。當局獲報後出動大批救護，警消撲滅火勢後隨即封鎖整個區域。

印度總理莫迪在社群X發文對罹難者家屬表達哀悼，並承諾政府正全力協助受影響的民眾。

根據NDTV，印度國家安全部隊與國家調查局已接手調查，首都圈所有重要設施，包括地鐵、政府機構與國際機場均高度警戒，包括整個德里首都圈（NCR）、孟買（Mumbai）、加爾各答（Kolkata）等都會區已進入高度戒備狀態。

NDTV引述消息人士稱，事發當天在近郊哈里亞納邦法里達巴德（Faridabad）地區，警方才剛查獲約2900公斤炸藥，距離爆炸地點僅約50公里。

路透報導，爆炸現場民眾回憶，當時傳出一聲巨響，整個區域陷入恐慌。民眾米什拉（Suman Mishra）表示，她當時正在地鐵站下樓梯，「忽然聽到一聲爆炸，我回頭一看就看到火光，大家立刻四處奔逃。」另一名店主拉赫曼（Wali Ur Rehman）則對印度亞洲國際新聞社（ANI）表示：「爆炸威力太強，我整個人被震倒在地。」

NDTV報導，還有一輛廂型車車門被炸飛、另一輛汽車幾乎全毀，目擊者震驚表示，「道路上散落著人體殘肢」。

紅堡建於17世紀蒙兀兒王朝時期（Mughal Empire），是印度總理每年發表獨立日演說的地點，附近還有著名的月光集市（Chandni Chowk），每日人流達40至60萬人。

德里過去多次成為恐攻目標。1980至1990年代間，公車站與傳統市集等人潮密集地區曾接連發生爆炸案，肇事者被指與伊斯蘭極端分子或旁遮普地區錫克教分離組織有關。2011年，德里高等法院外發生手提箱炸彈爆炸，造成超過10人死亡，那是當地近年最近一起重大爆炸。

爆炸 印度
