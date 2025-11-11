極端天氣加劇…巴西南部再現毀滅性龍捲風 6人死亡、逾750人受傷

快訊

中央社／ 聖保羅10日專電
巴西南部近日再度遭遇強烈龍捲風襲擊。 路透
巴西南部近日再度遭遇強烈龍捲風襲擊，造成6人死亡、逾750人受傷，巴拉納州城鎮里奧博尼圖伊瓜蘇（Rio Bonito doIguaçu）約9成建築物被毀，凸顯南部地形與季節疊加效應，龍捲風威脅日益嚴峻。

綜合巴西新聞網站g1等媒體報導，這次巴拉納州的龍捲風是近年最嚴重之一，當地政府表示災後救援困難，數百名居民需要臨時安置。但巴西史上最致命的龍捲風發生在1959年，位於聖卡塔里納州（SantaCatarina）與巴拉納州（Paraná）交界，合計死亡人數超過90人。

此外，聖保羅州伊圖（Itu）地區於1991年發生龍捲風，造成15人死亡。

而2024年，聖卡塔里納州在不到4個月內有超過10起龍捲風，南大河州（Rio Grande do Sul）多地也遭受破壞。

根據「嚴重風暴登記平台」（PRTS）統計，巴西龍捲風數量近5年顯著增加，2021年有55起，2023年與2025年均達到88起，顯示龍捲風事件呈現上升趨勢。

巴西南部的龍捲風雖然不像美國那樣頻繁，但近年因氣候變遷，極端天氣事件有增加趨勢。

巴西國家太空研究所（INPE）專家利馬（ErnaniLima）表示，巴西南部的地理與氣候條件使其成為龍捲風高風險區。

相關歷史資料顯示，這並非偶發事件，而是長期存在的氣候風險。隨著極端氣候加劇，專家呼籲政府加強防災預警系統與基礎設施韌性，以減少未來可能的傷亡與損失。

