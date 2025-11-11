馬國63歲退休公務員7小時3度性侵女兒 最高判監30年兼鞭刑

馬來西亞發生亂倫性侵案。1名63歲退休公務員被指7小時內3次性侵35歲親生女兒，事後被告，但他在庭上否認控罪，案件將繼續審理。法庭雖批准被告可以2萬令吉（約台幣148,400元）和1名擔保人保釋外出候審，但他因根本無法繳交保釋金，最終還押候審。

當地媒體於今年11月報導，63歲巫裔被告哈尼巴阿里退休前在文冬市議會擔任普通員工，但仍屬公務員體制，案發時他和妻兒同住文冬加叻瑪慕再也花園，其中35歲女兒無業。

案發於2025年10月17日晚上約10時，哈尼巴阿里被指見到女兒在家中客廳看電視，乘機伸出狼爪，直到隔日凌晨5點，哈尼巴阿里總共3次性侵女兒，觸犯馬來西亞《刑事法典》第376B（1）條文「亂倫」，一旦罪成，可被判處監禁10年至30年，以及鞭刑。

被告11月4日早上被帶到地方法庭，其妻子和親友沒有到場旁聽。被告沒有聘請律師，在庭上否認罪行。法官定於2026年1月26日開庭審訊，以便被告有時間聘請律師，同時允許被告以2萬令吉（約台幣148,400元）和1名擔保人擔保外出候審，被告不得接近和騷擾其女兒，以及每月必須前往鄰近警局報到。

但被告表示每月只有400令吉（約台幣2,968元）退休金，而且還要照顧妻子，根本無法繳交保釋金，最終由庭警押走，相信繼續還押。

文章授權轉載自《香港01》