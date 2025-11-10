日東北三陸近海規模6.2地震 氣象廳發布海嘯預報
日本TBS新聞報導，日本東北三陸近海當地時間10日下午4時23分發生地震，氣象廳推定芮氏規模為6.2、震源深度僅10公里，並針對岩手縣發布海嘯預報，提醒民眾未來2、3小時海面可能發生輕微波動。
日本NHK指出，青森縣、岩手縣、宮城縣和秋田縣多地觀測到最大震度3。
東北三陸近海在9日下午5時3分發生芮氏規模6.9的地震，震源深度也是10公里。氣象廳原本推定規模為6.5，後來逐步上修至6.7、6.9。這起地震發生後，日本氣象廳就指出，東北三陸近海未來一周恐再發生類似規模的地震。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言