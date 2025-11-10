日東北三陸近海規模6.2地震 氣象廳發布海嘯預報

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東北三陸近海當地時間10日下午4時23分發生芮氏規模6.2的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手縣沿岸發布海嘯預報。圖／擷取自日本氣象新聞公司X官方帳戶
日本東北三陸近海當地時間10日下午4時23分發生芮氏規模6.2的地震，震源深度僅10公里。氣象廳針對岩手縣沿岸發布海嘯預報。圖／擷取自日本氣象新聞公司X官方帳戶

日本TBS新聞報導，日本東北三陸近海當地時間10日下午4時23分發生地震，氣象廳推定芮氏規模為6.2、震源深度僅10公里，並針對岩手縣發布海嘯預報，提醒民眾未來2、3小時海面可能發生輕微波動。

日本NHK指出，青森縣、岩手縣、宮城縣和秋田縣多地觀測到最大震度3。

東北三陸近海在9日下午5時3分發生芮氏規模6.9的地震，震源深度也是10公里。氣象廳原本推定規模為6.5，後來逐步上修至6.7、6.9。這起地震發生後，日本氣象廳就指出，東北三陸近海未來一周恐再發生類似規模的地震。

