印度群眾齊聚新德里抗議空污嚴重 警方逮捕數十人

中央社／ 新德里10日綜合外電報導
印度每年冬天，刺鼻的霧霾都會籠罩天際線。示意圖／ingimage
印度抗議群眾齊聚新德里著名戰爭紀念碑「印度門」（India Gate），要求政府對每年冬季籠罩首都和周邊地區的有毒空氣採取行動，警方驅離這場示威活動時，共拘留了數十人。

路透社報導，不同年齡層的示威者舉著標語牌、高呼口號，最終遭警方強制驅離。儘管新德里和其廣大都會區每年冬天總飽受空污之苦，類似的抗議行動卻相當罕見。

一名戴著口罩的示威者說：「我們只有一個要求，就是呼吸乾淨的空氣。這個問題已經持續了好多年，卻遲遲不見行動。」

根據印度中央污染控制委員會（Central PollutionControl Board, CPCB）數據，新德里今天的空氣品質指標（AQI）為345，屬於「非常糟糕」。印度判斷空污的AQI分為6級，0至50為「佳」，401至500為「嚴重」。

警方表示這處地點並非指定抗議區，要求示威群眾離開，反對派領袖則批評警方的驅離行動。

印度國大黨（Indian National Congress）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在社群平台X上寫道：「呼吸乾淨空氣是基本人權。和平抗議權利受到我國憲法保障。為何公民和平集會要求呼吸乾淨空氣，卻被當成罪犯對待？」

德里環境部部長西爾薩（Manjinder Singh Sirsa）則說，政府正在採取行動對抗污染，並強調「我們會繼續努力，讓我們遠離污染」。

每年冬天，刺鼻的霧霾都會籠罩天際線，因為較冷空氣將污染物困在近地面處，許多人因此患上呼吸道疾病。

為了對抗空污，印度當局上個月求助人工增雨，但首次試驗因雲層稀薄，幾乎沒有降下雨水。

