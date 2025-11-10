颱風鳳凰肆虐菲律賓 台灣示範農場挺過風暴

快訊

中央社／ 馬尼拉10日專電

颱風「鳳凰」今天離開菲律賓陸地，朝台灣方向行進，呂宋島滿目瘡痍。遭颱風擦身而過的台灣示範農場，設備與人員均安。

「鳳凰」昨晚挾每小時185公里強風，從呂宋島東岸的奧羅拉省（Aurora）登陸，今天上午8時已穿越呂宋島進入南海，沿途災情慘重、一片狼籍。

台灣示範農場座落於丹轆省（Tarlac Province）省會丹轆市（Tarlac City）郊區，菲律賓氣象局（PAGASA）昨天已為丹轆省發布4號颱風警報，意即12小時內風速介於每小時118至184公里。

台灣駐菲律賓技術團團長李泰昌今天中午告訴中央社，示範農場的人員皆平安。

李泰昌說，颱風未對示範農場造成損失，建築物、水平網室和鋼構溫室完全無損，以丹轆市當地資材建造的簡易綠色網室，有輕微歪斜，但可修復。

他說，示範農場滯洪池已事先抽水調降水位，昨天下午至今晨降雨量累計57毫米，滯洪池蓄積近滿溢，田間較大的排水溝渠的水位也較高，但未造成種植區淹水。

李泰昌表示，目前目測作物大多無損，露天田區水平式防風網未被嚴重吹倒，溫網室內全無倒伏情形，至於農作物是否受到颱風影響，還需幾天才會反應出來。

台灣示範農場是在台灣國際合作發展基金會（TaiwanICDF）菲律賓農業群落鞏固合作計畫下設立，於2023年12月正式啟用，佔地約5公頃，引進台灣農業設施，輔導周邊農民提升產量與收入。

示範農場在「鳳凰」來襲前即啟動防颱機制，包括加固設施、檢查排水系統、僅留必要人員待命等，以確保安全。

颱風 菲律賓 滯洪池

相關新聞

印度群眾齊聚新德里抗議空污嚴重 警方逮捕數十人

印度抗議群眾齊聚新德里著名戰爭紀念碑「印度門」（India Gate），要求政府對每年冬季籠罩首都和周邊地區的有毒空氣採...

難追SpaceX？貝佐斯的藍源延後發射火箭 原定執行首趟NASA任務

億萬富豪貝佐斯旗下太空科技公司藍色起源（Blue Origin）周日延後旗艦火箭新葛倫號（New Glenn）的第二次預...

鳳凰颱風襲菲 居民：浪拍打防波堤感覺地面都在震

超級颱風鳳凰（Fung-Wong）強襲菲律賓，至今釀成2死，風暴來襲前，當局已疏散逾百萬人。有居民說，當海浪拍打在防波堤...

日本熊災…札幌円山動物園出現多個棕熊腳印 臨時閉園

位於日本北海道札幌市中央區的圓山動物園（即円山動物園）11月9日上午出現多個棕熊腳印，須提早關閉園區…

「鳳凰」強襲菲律賓！100多萬人急撤 美預測路徑曝「掠過台灣北部」

紐約時報報導，今年最強風王「鳳凰颱風」9日晚間登陸菲律賓呂宋島，最大持續風速達每小時185公里，陣風可達每小時230公里...

葉克膜之父巴特利久病纏身逝世 享壽86歲

紐約時報報導，葉克膜之父、美國密西根大學外科榮休教授巴特利（Robert H.Bartlett）10月20日在密西根州安...

