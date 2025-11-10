颱風鳳凰肆虐菲律賓 台灣示範農場挺過風暴

颱風「鳳凰」今天離開菲律賓陸地，朝台灣方向行進，呂宋島滿目瘡痍。遭颱風擦身而過的台灣示範農場，設備與人員均安。

「鳳凰」昨晚挾每小時185公里強風，從呂宋島東岸的奧羅拉省（Aurora）登陸，今天上午8時已穿越呂宋島進入南海，沿途災情慘重、一片狼籍。

台灣示範農場座落於丹轆省（Tarlac Province）省會丹轆市（Tarlac City）郊區，菲律賓氣象局（PAGASA）昨天已為丹轆省發布4號颱風警報，意即12小時內風速介於每小時118至184公里。

台灣駐菲律賓技術團團長李泰昌今天中午告訴中央社，示範農場的人員皆平安。

李泰昌說，颱風未對示範農場造成損失，建築物、水平網室和鋼構溫室完全無損，以丹轆市當地資材建造的簡易綠色網室，有輕微歪斜，但可修復。

他說，示範農場滯洪池已事先抽水調降水位，昨天下午至今晨降雨量累計57毫米，滯洪池蓄積近滿溢，田間較大的排水溝渠的水位也較高，但未造成種植區淹水。

李泰昌表示，目前目測作物大多無損，露天田區水平式防風網未被嚴重吹倒，溫網室內全無倒伏情形，至於農作物是否受到颱風影響，還需幾天才會反應出來。

台灣示範農場是在台灣國際合作發展基金會（TaiwanICDF）菲律賓農業群落鞏固合作計畫下設立，於2023年12月正式啟用，佔地約5公頃，引進台灣農業設施，輔導周邊農民提升產量與收入。

示範農場在「鳳凰」來襲前即啟動防颱機制，包括加固設施、檢查排水系統、僅留必要人員待命等，以確保安全。