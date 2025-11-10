快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

印度新德里空污嚴重 民眾上街抗議：我想念呼吸

中央社／ 新德里9日綜合外電報導

印度首都新德里（New Delhi）被含有危險微粒的濃重霧霾籠罩，數十名抗議人士今天在當地集會，要求政府對多年來的有毒空氣問題採取行動。

抗議人群中有父母帶著孩子，他們戴著口罩、揮舞著標語牌，其中一張寫著：「我想念呼吸」。

法新社報導，擁有3000萬居民的新德里及其廣大都會區，經常被列為全球污染最嚴重的首都之一。

每年冬天，刺鼻的霧霾都會籠罩天際線，因為較冷的空氣將污染物困在近地面處，形成來自焚燒作物、工廠和繁忙交通的致命混合物。

可致癌且小到足以進入血液的PM2.5微粒濃度，有時會飆升至聯合國每日健康限值的60倍之多。

今天在抗議民眾聚集的標誌性戰爭紀念碑「印度門」（India Gate）周圍，PM2.5濃度超過世界衛生組織（WHO）建議每日最大值的13倍以上。

律師庫蘇姆（Tanvi Kusum）表示，她因為感到「沮喪」而前來。她說：「年復一年，同樣的故事不斷上演，卻沒有任何解決方案。」

她表示：「我們必須施加壓力，這樣政府至少才會認真看待這個問題。」

政府零碎的措施未能產生顯著影響。這些措施包括部分限制化石燃料交通工具，以及出動灑水車噴灑水霧，以清除空氣中的懸浮微粒。

醫學期刊「刺胳針全球健康」（The Lancet PlanetaryHealth）去年的一項研究估計，在2009年至2019年間，印度有380萬人的死亡與空氣污染有關。

印度 霧霾 PM2.5

延伸閱讀

經痛不適欲請假！ 大學清潔工遭男主管迫脫衣「拍衛生棉照」自證

全球市場觀測站／印度股 等待資金回流

SpaceX星鏈服務進軍印度 馬哈拉什特拉邦搶先體驗

印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務

相關新聞

印度群眾齊聚新德里抗議空污嚴重 警方逮捕數十人

印度抗議群眾齊聚新德里著名戰爭紀念碑「印度門」（India Gate），要求政府對每年冬季籠罩首都和周邊地區的有毒空氣採...

難追SpaceX？貝佐斯的藍源延後發射火箭 原定執行首趟NASA任務

億萬富豪貝佐斯旗下太空科技公司藍色起源（Blue Origin）周日延後旗艦火箭新葛倫號（New Glenn）的第二次預...

鳳凰颱風襲菲 居民：浪拍打防波堤感覺地面都在震

超級颱風鳳凰（Fung-Wong）強襲菲律賓，至今釀成2死，風暴來襲前，當局已疏散逾百萬人。有居民說，當海浪拍打在防波堤...

日本熊災…札幌円山動物園出現多個棕熊腳印 臨時閉園

位於日本北海道札幌市中央區的圓山動物園（即円山動物園）11月9日上午出現多個棕熊腳印，須提早關閉園區…

「鳳凰」強襲菲律賓！100多萬人急撤 美預測路徑曝「掠過台灣北部」

紐約時報報導，今年最強風王「鳳凰颱風」9日晚間登陸菲律賓呂宋島，最大持續風速達每小時185公里，陣風可達每小時230公里...

葉克膜之父巴特利久病纏身逝世 享壽86歲

紐約時報報導，葉克膜之父、美國密西根大學外科榮休教授巴特利（Robert H.Bartlett）10月20日在密西根州安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。