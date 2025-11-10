印度新德里空污嚴重 民眾上街抗議：我想念呼吸

印度首都新德里（New Delhi）被含有危險微粒的濃重霧霾籠罩，數十名抗議人士今天在當地集會，要求政府對多年來的有毒空氣問題採取行動。

抗議人群中有父母帶著孩子，他們戴著口罩、揮舞著標語牌，其中一張寫著：「我想念呼吸」。

法新社報導，擁有3000萬居民的新德里及其廣大都會區，經常被列為全球污染最嚴重的首都之一。

每年冬天，刺鼻的霧霾都會籠罩天際線，因為較冷的空氣將污染物困在近地面處，形成來自焚燒作物、工廠和繁忙交通的致命混合物。

可致癌且小到足以進入血液的PM2.5微粒濃度，有時會飆升至聯合國每日健康限值的60倍之多。

今天在抗議民眾聚集的標誌性戰爭紀念碑「印度門」（India Gate）周圍，PM2.5濃度超過世界衛生組織（WHO）建議每日最大值的13倍以上。

律師庫蘇姆（Tanvi Kusum）表示，她因為感到「沮喪」而前來。她說：「年復一年，同樣的故事不斷上演，卻沒有任何解決方案。」

她表示：「我們必須施加壓力，這樣政府至少才會認真看待這個問題。」

政府零碎的措施未能產生顯著影響。這些措施包括部分限制化石燃料交通工具，以及出動灑水車噴灑水霧，以清除空氣中的懸浮微粒。

醫學期刊「刺胳針全球健康」（The Lancet PlanetaryHealth）去年的一項研究估計，在2009年至2019年間，印度有380萬人的死亡與空氣污染有關。