厄瓜多監獄兩度動亂31死 至少27人窒息身亡
厄瓜多當局表示，今天下午在該國1座監獄內，至少發現27名囚犯因窒息死亡，而這座監獄清晨發生武裝暴動，造成4人喪命、數十人受傷。
綜合法新社與路透社報導，監獄當局發表聲明表示，在黃金省（El Oro）馬查拉監獄（Machala）發現27名囚犯因窒息及「上吊而當場死亡」。聲明未進一步說明這些囚犯的具體死因。
當局表示，目前仍在「全面釐清事件真相」，並有法醫人員進駐確認相關資訊。
馬查拉監獄這一天的致命暴力事件，是這個南美洲國家近期多起監獄動亂的最新一波。
厄瓜多監獄現已成為敵對毒品販運幫派的據點，過去因爭奪非法且暴利的毒品市場，已有超過500名囚犯死於幫派火拚。
今天的第1起動亂發生於當地時間清晨3時左右，當地居民可聽見來自監獄圍牆內的槍響、爆炸聲及求救呼喊。
厄瓜多國家監獄管理機構（SNAI）聲明表示，這起上午的暴力事件造成4人死亡，另有33名囚犯及1名警員受傷。
該機構表示，警政單位精銳部隊隨即進入監獄，並於暴動發生後重新掌控現場。
但聲明並未說明死者身分，也未證實這起暴力事件是否再度肇因於幫派間鬥爭。
外界普遍認為這起暴力事件與政府計劃將部分囚犯轉移至新監獄有關。這座最高安全級別監獄由總統諾波亞（Daniel Noboa）政府在另外一省建造，預計本月啟用。
