馬來西亞外海洛興雅難民船沉沒 數百人失蹤

中央社／ 吉隆坡10日綜合外電報導

馬來西亞海事機構昨天表示，一艘載有緬甸洛興雅人的船隻在泰國與馬來西亞邊境附近沉沒，造成數百人失蹤，7人死亡、13人獲救。

當地海事局負責人穆斯塔法（Romli Mustafa）表示，救援人員8日在蘭卡威（Langkawi）附近約170平方海里的區域展開搜索行動。據悉，這艘載有約300人的船3天前從緬甸若開邦（Rakhine State）出發。

海事局公布的照片顯示，一名倖存者被毯子覆蓋，另一人則被抬上擔架。

長期以來，緬甸貧困的若開邦飽受衝突、飢荒與針對洛興雅的族群暴力之苦。2017年緬甸軍方展開血腥鎮壓以來，約有130萬洛興雅人被迫逃離家園，目前多數以難民身分居住在鄰國孟加拉的營區內。

根據馬來西亞官方媒體「馬新社」（Bernama）報導，吉打州警方表示，這批人原本登上一艘大型船隻從緬甸出發，但在接近馬來西亞海域時被指示轉乘3艘較小的船，每艘約載100人，以避免被發現。

目前，另兩艘船狀況仍不明，當局正在持續搜尋與救援。

馬來西亞 緬甸 洛興雅

