日本熊災…札幌円山動物園出現多個棕熊腳印 臨時閉園

香港01／ 撰文：成依華
日本各地接連發生熊襲人事件，今年已有至少13人喪命。(路透)
位於日本北海道札幌市中央區的圓山動物園（即円山動物園）11月9日上午出現多個棕熊腳印，須提早關閉園區。

共同網報導，9日上午10點左右，札幌市中央區圓山動物園內出現多個棕熊腳印，動物園中午臨時閉園。由於事發日子為星期日，現場遊客眾多，幸未有任何混亂。

日媒「北海道放送」指，腳印大小約長10厘米，許多位於大象圍欄後方。由於動物園周邊設有圍欄，棕熊有可能翻越圍欄進入園內。

據北海道警方稱，最初一名接受培訓的義工在河邊散步路線發現腳印，但警方到場未發現棕熊，札幌市相關負責人正調查現場情況。

日本近期接連發生熊出沒事件，據報已造成13人死亡、160人受傷。日本3大連鎖便利店羅森（Lawson）、全家（Family Mart）和7-Eleven紛紛採取應對措施，如向門店派發驅熊噴霧、安裝低頻波發生器等。

文章授權轉載自《香港01》

