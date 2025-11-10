鳳凰颱風襲菲 居民：浪拍打防波堤感覺地面都在震

快訊

中央社／ 菲律賓伊薩貝拉10日綜合外電報導
超級颱風鳳凰（Fung-Wong）強襲菲律賓，至今釀成2死，風暴來襲前，當局已疏散逾百萬人。有居民說，當海浪拍打在防波堤上，感覺地面都在震動。

路透社報導，菲律賓氣象局（PAGASA）表示，鳳凰挾帶強風豪雨橫越全國人口最稠密的呂宋島（Luzon），最大持續風速每小時185公里，瞬間最大風速每小時230公里。這是今年侵襲菲國的第21個風暴，暴風半徑幾乎覆蓋菲律賓全境。

幾天前，海鷗颱風（Kalmaegi）才重創菲律賓，在菲國造成224人死亡，接著席捲越南，再添5人喪生。

50歲的桑傑士（Christopher Sanchez）說：「我們從新聞報導中得知這個颱風非常強烈，於是儘早撤離。」他說，因為擔心淹水，他們離開前已先將家中物品搬到屋頂。

桑傑士與家人暫時棲身在呂宋島伊薩貝拉省（Isabela）一處籃球場。他說：「我們很害怕。我們與兒孫都在這裡避難。」場館裡搭滿帳篷，長者坐在塑膠椅上，孩子四處跑動。

當局表示，呂宋島與東維薩亞斯省（EasternVisayas）首當其衝，有人因溺水喪命，還有人被埋在瓦礫堆下。

薩馬省（Samar）卡巴洛甘市（Catbalogan）一名救難人員告訴法新社，一名64歲婦人遭倒塌樹木與瓦礫掩埋，遺體已被尋獲。

他說：「風太強了，雨也太大…根據其家人說法，她可能是有東西忘了拿又折返屋內。」

在奧羅拉省（Aurora）的迪帕庫勞鎮（Dipaculao），居民奧拉（Aries Ora）用鋼板與木板加固房屋。

34歲的奧拉對記者說：「我們最害怕的是，颱風登陸時剛好在夜間…我們看不清風勢方向，也看不到外面發生什麼事。」

菲國北部卡加延省（Cagayan）居民薩爾奎納（Loretta Salquina）說：「我們家常常淹水，因此一接獲通知就馬上撤離，不然會被困在裡面」。

薩爾奎納說：「颱風可能會把屋頂掀掉…待在避難中心比較安全。」

33歲的卡薩里諾（Edson Casarino）則說：「當海浪拍打在防波堤上，感覺地面都在震動。」

氣象局預測，颱風進入內陸後，強度將逐漸減弱。

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）也為這個以天主教徒為主的國家祈禱。教宗表示：「我與受到強烈颱風影響的菲律賓人民同在。我為罹難者和其家屬、傷者與流離失所者祈禱。」

菲國民防官員告訴DzBB廣播電台，位在呂宋島的奧羅拉省停電，但有線電話仍可正常運作。

受颱風影響，首都馬尼拉（Manila）附近的桑格里角國際機場（Sangley Point International Airport）及南部的畢科爾國際機場（Bicol International Airport）等多座機場皆關閉。

氣象局指出，鳳凰預計今晨從菲律賓北部沿海離開，仍維持颱風等級，接著進入海面，在接近台灣西部時逐漸減弱。

