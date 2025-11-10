快訊

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市機率逾90%

剪接拼接川普演說帶風向…挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

「鳳凰」強襲菲律賓！100多萬人急撤 美預測路徑曝「掠過台灣北部」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓阿爾拜省波朗伊一帶的公路旁電線桿，9日因鳳凰颱風侵襲而折斷。法新社
菲律賓阿爾拜省波朗伊一帶的公路旁電線桿，9日因鳳凰颱風侵襲而折斷。法新社

紐約時報報導，今年最強風王「鳳凰颱風」9日晚間登陸菲律賓呂宋島，最大持續風速達每小時185公里，陣風可達每小時230公里，被列為超級颱風，已造成2人喪生，菲律賓全國12個地區則有超過100萬人預防撤離。預報指出，鳳凰13日可能登陸台灣西部，研判颱風穿越台灣時將明顯減弱，但仍可能帶來強風與豪雨。根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）預測路徑，鳳凰恐接近或掠過台灣北部地區出海。

菲律賓當局指出，鳳凰在接近菲律賓時攜帶長達1600公里的雨帶，為群島各地帶來豪雨，尤其包括首都馬尼拉在內的呂宋島。民防署表示，全國12個地區已有超過100萬人預防撤離，馬尼拉地區所有學校停課至11日。

地方政府通報，鳳凰尚未完全通過已造成至少2人死亡，一人在薩馬省（Samar）遭墜落物擊中喪命，另一人在卡坦端內斯省（Catanduanes）溺斃。比科爾（Bicol）地區至少有5萬戶家庭被迫撤離，部分地區出現停電，所幸目前未傳出嚴重淹水或山崩。

氣象預報顯示，鳳凰預計10日清晨橫越中北部山區後進入林加延灣（Lingayen Gulf）或拉烏尼翁（La Union）、伊羅戈（Ilocos Sur）等沿海水域。雖然地形有助削弱風勢，但颱風預料仍將在北呂宋帶來強風豪雨。

專家預測，鳳凰在10日至11日仍維持颱風強度，12日將轉向東北朝台灣海峽移動並逐漸減弱，預計13日登陸台灣西部，之後橫越琉球群島海域時將進一步轉為較弱的風暴。

日本氣象廳10日清晨6時公布預報，鳳凰13日凌晨3時接近台灣時預計減弱為強烈熱帶風暴，中心氣壓為980百帕，中心附近最大風速每秒30公尺（約時速108公里），最大瞬間陣風達每秒45公尺（約時速162公里）。

根據觀測資料，屆時鳳凰暴風半徑達220公里，暴風警戒範圍擴及330公里，全區域仍須嚴加防範強陣風與豪雨。

美國聯合颱風警報中心於台灣時間10日清晨5時預報，鳳凰約在72小時後將接近或掠過台灣北部地區，預料颱風結構將受地形影響而逐步減弱。

根據美國聯合颱風警報中心在台灣時間10日清晨5時預報，鳳凰約在72小時後將接近或掠過台灣北部地區，預料颱風結構將受地形影響而逐步減弱。圖/截自JTWC
根據美國聯合颱風警報中心在台灣時間10日清晨5時預報，鳳凰約在72小時後將接近或掠過台灣北部地區，預料颱風結構將受地形影響而逐步減弱。圖/截自JTWC
馬尼拉大批民眾9日因應鳳凰颱風，在一個避難中心排隊登記。路透
馬尼拉大批民眾9日因應鳳凰颱風，在一個避難中心排隊登記。路透
美國國家海洋暨大氣總署公布9日觀測鳳凰颱風衛星圖。法新社
美國國家海洋暨大氣總署公布9日觀測鳳凰颱風衛星圖。法新社

鳳凰颱風 馬尼拉 豪雨

延伸閱讀

陸預測鳳凰周三台灣西南部沿海登陸 東部今有特大暴雨

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

超級颱風鳳凰登陸菲律賓 逾百萬人被迫撤離

颱風鳳凰逼近 新北市籲勿上山及從事水域活動

相關新聞

「鳳凰」強襲菲律賓！100多萬人急撤 美預測路徑曝「掠過台灣北部」

紐約時報報導，今年最強風王「鳳凰颱風」9日晚間登陸菲律賓呂宋島，最大持續風速達每小時185公里，陣風可達每小時230公里...

葉克膜之父巴特利久病纏身逝世 享壽86歲

紐約時報報導，葉克膜之父、美國密西根大學外科榮休教授巴特利（Robert H.Bartlett）10月20日在密西根州安...

超級颱風鳳凰登陸菲律賓 逾百萬人被迫撤離

菲律賓國家氣象局表示，超級颱風「鳳凰」（國際命名FUNG－WONG）今天在菲律賓登陸，侵襲東部沿海地區，至少造成2人喪生...

37歲男強姦61歲晨運婦！1句話嚇到她阻夫報案 淫狼被捕判19年6月

色狼強姦晨運婦，被捕後驚揭是通緝犯！新加坡1名61歲婦人早上到樓下公園健身角落晨運，慘遭37歲陌生男子拖入草叢性侵，強迫她...

追求高度客製化...最新調查相較於財富顧問 百萬富豪更重視2類軟性服務

最新調查顯示，百萬富豪對解決財務問題的財富管理師和會計師日益不滿，卻很重視能提升整體身心健康的健身教練和心理諮商師，顯示...

喬治王子首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉缺席

12歲的英國喬治王子今天在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下，首次參加在倫敦皇家艾伯特廳舉行的陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。