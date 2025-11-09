埃及沙漠發現新天然氣田 為枯竭氣源添明燈

埃及日前宣布，在西部沙漠發現一處新天然氣田，日產天然氣近488萬立方公尺，以及可製成燃料或汽油的凝析油750桶。此氣田將大幅提升埃及的已探明天然氣儲量，並減少對進口的依賴。

埃及媒體「埃及今日」（Egypt Today）報導，埃及石油和礦產資源部8日發表聲明宣布，巴貝特可石油公司（Badr El-Din Petroleum Company，BAPETCO）在西部沙漠發現一處新天然氣田。此石油公司由埃及通用石油公司（Egypt's General Petroleum Corporation）與世界第二大石油公司荷蘭皇家「殼牌」（Shell）公司合資成立。

聲明稱，此處氣田位於埃及西部沙漠第15號開發區，已完成測試並併入埃及國家天然氣生產網。氣田油井目前日產約488萬立方公尺天然氣，以及750桶凝析油，可製成燃料或汽油。此油井將提升埃及的已探明天然氣儲量，並減少依賴進口。

埃及曾是區域內天然氣出口國，但由於油田老化，且缺乏投資新油田，因此天然氣產量近幾年明顯下降。「中東日報」（Asharq al-Awsat）根據衡量石油和天然氣產量的「資料倡議組織」（JODI）數據顯示報導，埃及今年5月的天然氣產量為35.45億立方公尺，比2021年3月下降40%以上，因此埃及必須進口部分天然氣。

今年8月，埃及與以色列宣布簽署一項價值350億美元（約新台幣1兆614億元）的天然氣交易協議，由以色列從「利維坦」（Leviathan）氣田出口約1300億立方公尺的天然氣到埃及，成為以色列史上出口金額最大的天然氣交易。

埃及能源部表示，西部沙漠是埃及油氣勘探最活躍的地區之一，目前正進行多項探勘專案。其中包括11月初，世界領先的跨國石油和天然氣公司「埃克森美孚」（ExxonMobil）與埃及天然氣控股公司（Egyptian Natural Gas Holding Company，EGAS）簽署合作意向書，將在位於地中海，埃及最大的「佐爾」（Zohr）氣田以西的馬斯里（Masry）和開羅近海區塊，由美孚投資鑽探新的天然氣勘探井。