快訊

15萬顆「問題雞蛋」流入全台…芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

埃及沙漠發現新天然氣田 為枯竭氣源添明燈

中央社／ 開羅9日專電

埃及日前宣布，在西部沙漠發現一處新天然氣田，日產天然氣近488萬立方公尺，以及可製成燃料或汽油的凝析油750桶。此氣田將大幅提升埃及的已探明天然氣儲量，並減少對進口的依賴。

埃及媒體「埃及今日」（Egypt Today）報導，埃及石油和礦產資源部8日發表聲明宣布，巴貝特可石油公司（Badr El-Din Petroleum Company，BAPETCO）在西部沙漠發現一處新天然氣田。此石油公司由埃及通用石油公司（Egypt's General Petroleum Corporation）與世界第二大石油公司荷蘭皇家「殼牌」（Shell）公司合資成立。

聲明稱，此處氣田位於埃及西部沙漠第15號開發區，已完成測試並併入埃及國家天然氣生產網。氣田油井目前日產約488萬立方公尺天然氣，以及750桶凝析油，可製成燃料或汽油。此油井將提升埃及的已探明天然氣儲量，並減少依賴進口。

埃及曾是區域內天然氣出口國，但由於油田老化，且缺乏投資新油田，因此天然氣產量近幾年明顯下降。「中東日報」（Asharq al-Awsat）根據衡量石油和天然氣產量的「資料倡議組織」（JODI）數據顯示報導，埃及今年5月的天然氣產量為35.45億立方公尺，比2021年3月下降40%以上，因此埃及必須進口部分天然氣。

今年8月，埃及與以色列宣布簽署一項價值350億美元（約新台幣1兆614億元）的天然氣交易協議，由以色列從「利維坦」（Leviathan）氣田出口約1300億立方公尺的天然氣到埃及，成為以色列史上出口金額最大的天然氣交易。

埃及能源部表示，西部沙漠是埃及油氣勘探最活躍的地區之一，目前正進行多項探勘專案。其中包括11月初，世界領先的跨國石油和天然氣公司「埃克森美孚」（ExxonMobil）與埃及天然氣控股公司（Egyptian Natural Gas Holding Company，EGAS）簽署合作意向書，將在位於地中海，埃及最大的「佐爾」（Zohr）氣田以西的馬斯里（Masry）和開羅近海區塊，由美孚投資鑽探新的天然氣勘探井。

埃及 以色列 日產

延伸閱讀

匈牙利外交部長：美國制裁豁免無限期

彭博資訊專欄／油氣大國夢想 逐步實現

復活節沒放假 埃及信徒爭取國定假日

大埃及博物館開幕 70天不休眠才能看完 首展圖坦卡門全部文物

相關新聞

追求高度客製化...最新調查相較於財富顧問 百萬富豪更重視2類軟性服務

最新調查顯示，百萬富豪對解決財務問題的財富管理師和會計師日益不滿，卻很重視能提升整體身心健康的健身教練和心理諮商師，顯示...

37歲男強姦61歲晨運婦！1句話嚇到她阻夫報案 淫狼被捕判19年6月

色狼強姦晨運婦，被捕後驚揭是通緝犯！新加坡1名61歲婦人早上到樓下公園健身角落晨運，慘遭37歲陌生男子拖入草叢性侵，強迫她...

喬治王子首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉缺席

12歲的英國喬治王子今天在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下，首次參加在倫敦皇家艾伯特廳舉行的陣...

泰國水燈節險釀悲劇！5歲女童撿硬幣落水 熱心男救人揭長期虐待真相

泰國一名男子日前在曼谷成功救下一名差點溺斃的5歲女童，卻進一步揭發她與姊姊遭監護人長期虐待、強迫工作賺錢的悲慘境遇。事件發生於泰國水燈節那天，女童當時正在運河邊撿拾水燈中的零錢，不慎滑落水中，所幸被路過民眾即時救起。

這疾病首次入列全球10大死因排行榜！每年悄奪150萬人命

太陽報報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）一項最新研究指出，因早期幾乎沒有症狀而號稱「沉默殺手」的慢性腎臟病...

火焰吞噬工廠！土耳其香水倉庫淪火海6死5傷 目擊者悚憶：大樓傳來哭喊

土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。