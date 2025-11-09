快訊

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

追求高度客製化...最新調查相較於財富顧問 百萬富豪更重視2類軟性服務

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
百萬富豪對財富管理師日益不滿，卻很重視能提升整體身心健康的健身教練和心理諮商師
百萬富豪對財富管理師日益不滿，卻很重視能提升整體身心健康的健身教練和心理諮商師

最新調查顯示，百萬富豪對解決財務問題的財富管理師和會計師日益不滿，卻很重視能提升整體身心健康的健身教練和心理諮商師，顯示對富裕人士日益看重所謂的「軟性服務」。

CNBC報導，專業社群平台Long Angle公布的「2025高淨值人士專業服務報告」顯示，僅三分之一的百萬富豪借助財富顧問來進行財務規劃，其中26%考慮換人、18%可能不再聘用，理由是高成本和差勁的服務。相較下，受訪者健非常滿意健身教練、心理諮商師，以及其他有助整體健康與家庭照護的專業服務。

這項調查在8-9月訪問114名個人淨值逾200萬美元的Long Angle會員，請他們對14種富裕人士最常用的專業服務，以1-10進行滿意度評分。多數受訪者身價為500萬至2,500萬美元。

調查顯示，百萬富豪對個人服務、兒童照顧和教育的滿意度最高，其中以「私人健身教練」平均9.3的得分居冠，其次為投資簽證顧問（8.8）；個人運動教練（8.4）和心理諮商師（8.3）也排名前五。私立學校和日間托兒所等與子女相關的服務，滿意度也高於8。

受訪者對財務、居家和房地產服務的滿意度則墊底，其中財富顧問得分為7.2，最主要的怨言為費用。據調查，百萬富豪每年用於財富顧問服務的中位數支出為1萬美元。會計師和稅務律師的評分也不佳（7.1），主要理由為回覆不夠即時、欠缺主動性與策略思維。

受訪者對財務與法律服務的滿意度偏低，更個人化的服務則獲高分，不僅僅是情緒效益的反映。健身和運動教練、教師，甚至居家清掃人員，似乎更能提供富人所追求的高度客製化、以目標為導向的協助。

心理諮商對富人的重要性也日增，尤其是年輕富人。百萬富豪每年在這方面的支出中位數約5,000美元，平均滿意度為8.3。

教練 財富 財務

延伸閱讀

共軍「福建號」航艦服役 國防部：撥交後仍需訓練及簽證才具戰力

DLsite推出全新社群平台「Pommu」紳士開關放在首頁、創作者加入試水溫

美國勞工部：H-1B、PERM申請作業 恢復正常

接住鏟子超人！衛福部推方案 1年內每人可3次心理諮商

相關新聞

追求高度客製化...最新調查相較於財富顧問 百萬富豪更重視2類軟性服務

最新調查顯示，百萬富豪對解決財務問題的財富管理師和會計師日益不滿，卻很重視能提升整體身心健康的健身教練和心理諮商師，顯示...

喬治王子首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉缺席

12歲的英國喬治王子今天在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下，首次參加在倫敦皇家艾伯特廳舉行的陣...

泰國水燈節險釀悲劇！5歲女童撿硬幣落水 熱心男救人揭長期虐待真相

泰國一名男子日前在曼谷成功救下一名差點溺斃的5歲女童，卻進一步揭發她與姊姊遭監護人長期虐待、強迫工作賺錢的悲慘境遇。事件發生於泰國水燈節那天，女童當時正在運河邊撿拾水燈中的零錢，不慎滑落水中，所幸被路過民眾即時救起。

這疾病首次入列全球10大死因排行榜！每年悄奪150萬人命

太陽報報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）一項最新研究指出，因早期幾乎沒有症狀而號稱「沉默殺手」的慢性腎臟病...

火焰吞噬工廠！土耳其香水倉庫淪火海6死5傷 目擊者悚憶：大樓傳來哭喊

土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷

影／想泡湯？日本山形縣溫泉旅館遭熊闖入 北海道棕熊也衝撞車輛

日本近期接連發生熊出沒事件，引發社會關注。山形縣米澤市一間位於山區的溫泉酒店11月7日早晨遭熊闖入，所幸店內人員緊急避難，無人受傷。另一方面，北海道浦河町的一間牧場附近6日晚也發現熊蹤，發生棕熊衝撞途經車輛的事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。