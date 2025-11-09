快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

央視威脅「全球抓捕沈伯洋」 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

喬治王子首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉缺席

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
前排左為喬治王子、後排左為威廉王子、後排右為凱特王妃。美聯社資料照片
前排左為喬治王子、後排左為威廉王子、後排右為凱特王妃。美聯社資料照片

12歲的英國喬治王子今天在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下，首次參加在倫敦皇家艾伯特廳舉行的陣亡將士追悼活動。

法新社報導，王位繼承人、威廉王子因剛自巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）返國，未能出席這場活動。喬治是他的長子，也是王位的第2順位繼承人。

今天這場在倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall）舉行的活動，由皇家英國退伍軍人協會（Royal British Legion）主辦。這個協會致力於協助退伍軍人及其家屬。

今天活動內容包括朗讀、祈禱、影片和音樂表演，屹立不搖的英國搖滾歌手洛史都華（Rod Stewart）也帶來演出。英相施凱爾（Keir Starmer）夫婦亦到場參與。

今年的活動同時紀念二戰結束80週年，以及英國軍隊解除LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）服役禁令25週年。

王室家族預計明天也將齊聚，參加每年傳統的「國殤星期日」（Remembrance Sunday）紀念活動，向戰爭中犧牲的軍人致敬。

英國 喬治王子 威廉王子 凱特王妃

延伸閱讀

劍指曼達尼…紐約客搬德州 艾伯特揚言徵100%關稅

古寧頭戰役76周年首度放假 金防部太武山祭英靈緬懷陣亡將士

桌球／林昀儒、鄭怡靜拍退第一種子 晉WTT倫敦站混雙冠軍賽

廈門民間團體赴金門祭拜戰役陣亡將士 祈願兩岸和平

相關新聞

這疾病首次入列全球10大死因排行榜！每年悄奪150萬人命

太陽報報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）一項最新研究指出，因早期幾乎沒有症狀而號稱「沉默殺手」的慢性腎臟病...

泰國水燈節險釀悲劇！5歲女童撿硬幣落水 熱心男救人揭長期虐待真相

泰國一名男子日前在曼谷成功救下一名差點溺斃的5歲女童，卻進一步揭發她與姊姊遭監護人長期虐待、強迫工作賺錢的悲慘境遇。事件發生於泰國水燈節那天，女童當時正在運河邊撿拾水燈中的零錢，不慎滑落水中，所幸被路過民眾即時救起。

喬治王子首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉缺席

12歲的英國喬治王子今天在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下，首次參加在倫敦皇家艾伯特廳舉行的陣...

火焰吞噬工廠！土耳其香水倉庫淪火海6死5傷 目擊者悚憶：大樓傳來哭喊

土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷

影／想泡湯？日本山形縣溫泉旅館遭熊闖入 北海道棕熊也衝撞車輛

日本近期接連發生熊出沒事件，引發社會關注。山形縣米澤市一間位於山區的溫泉酒店11月7日早晨遭熊闖入，所幸店內人員緊急避難，無人受傷。另一方面，北海道浦河町的一間牧場附近6日晚也發現熊蹤，發生棕熊衝撞途經車輛的事件。

陸商涉新加坡史上最大洗錢案 英國沒收恐龍化石、豪宅、藝品

英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。