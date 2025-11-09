印度巨型動物園掀風波 瀕危物種收購引爭議

野生動物保護專家呼籲印度暫停所有世界上最瀕危物種的進口；他們這項疾呼，呼應了保育人士長久以來針對巨型動物園「萬塔拉」大量收購動物作法所提出的關切。

法新社報導，「萬塔拉」（Vantara）位在印度古茶拉底邦（Gujarat），正式名稱為綠色動物救援與復育中心（Green Zoological Rescue and Rehabilitation Centre），負責人則是印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子。

這座設施近年來收容數以萬計動物，並曾受印度最高法院審查，最終未發現違規行為。

然而，「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）秘書處的專家團隊警告，「萬塔拉」有可能觸犯國際規範的行為、進口極瀕危的物種。

他們在本月CITES會議前發表的報告中指出，他們發現「大筆的進口數據」，顯然與保護所謂的「附錄一物種」（Appendix I species）規範相矛盾。附錄一物種指的是全球稀有或瀕危的物種。

他們建議「萬塔拉」進行重大改革，以確保「不會無意間成為非法野生動物獵捕的推手」。

「萬塔拉」以及印度環保局並未回覆法新社置評請求。

專家們多次針對「萬塔拉」大規模收容野生動物的舉措示警。這座設施號稱擁有15萬隻動物，但CITES官員表示9月訪問時，數量較接近4.7萬隻。

CITES調查多起涉及瀕危動物的指控，其中包括全球最瀕危的大型猿類「塔班努利猩猩」（Tapanuli orangutan）。

法新社今年稍早曾報導，「萬塔拉」曾從阿拉伯聯合大公國取得一隻源自印尼的塔班努利猩猩。CITES禁止全球最瀕危物種的國際交易，但有例外情況，例如被歸類為「人工繁殖」的動物。「萬塔拉」館內許多稀有動物，包括這隻塔班努利猩猩，皆被給予這類標籤。

不過，多名專家向法新社表示，印尼境內並不存在塔班努利猩猩的人工繁殖計畫。塔班努利猩猩全球僅存約800隻，全數棲息在印尼。

CITES也質疑其他類似案例，包括從敘利亞輸出的獵豹、從海地運出的大猩猩，以及來自伊拉克的巴諾布猿（bonobo，又稱倭黑猩猩）。

印尼紅毛猩猩資訊中心（Orangutan Information Centre）創辦人巴努（Panut Hadisiswoyo）表示，CITES的這份報告是「萬塔拉採購問題的明證」。

他一直以來都在爭取萬塔拉歸還數隻猩猩，其中包括一隻在印度被攔截走私後交給該設施的動物。目前為止，他都未能成功。

CITES報告指出，「萬塔拉」收購逾2000隻附錄一物種，以及近9000隻瀕危程度較低的物種。

巴努說：「數字真的非常、非常驚人。」他說：「萬塔拉在鑽法律漏洞，削弱附錄一的目的。」

CITES報告肯定「萬塔拉」設施達世界級水準，但呼籲印度檢討進口程序、提升能力，並加強許可證審查。

CITES已要求印度回報進度，如果無法妥善處理相關疑慮，可能會面臨包括貿易中止在內的措施。

印度及東南亞資深保育專家約卡南德（K.Yoganand）警告，這些發現「令人深感憂慮，也有損印度保育聲譽」。

他說：「要恢復因這些進口爭議受損的國際形象，印度必須做出足以豎立典範的行動。」