快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

吳亦凡死訊瘋傳！性侵入獄4年再傳「逃稅上億」律師爆料他真實狀態

印度巨型動物園掀風波 瀕危物種收購引爭議

中央社／ 曼谷9日綜合外電報導

野生動物保護專家呼籲印度暫停所有世界上最瀕危物種的進口；他們這項疾呼，呼應了保育人士長久以來針對巨型動物園「萬塔拉」大量收購動物作法所提出的關切。

法新社報導，「萬塔拉」（Vantara）位在印度古茶拉底邦（Gujarat），正式名稱為綠色動物救援與復育中心（Green Zoological Rescue and Rehabilitation Centre），負責人則是印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子。

這座設施近年來收容數以萬計動物，並曾受印度最高法院審查，最終未發現違規行為。

然而，「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）秘書處的專家團隊警告，「萬塔拉」有可能觸犯國際規範的行為、進口極瀕危的物種。

他們在本月CITES會議前發表的報告中指出，他們發現「大筆的進口數據」，顯然與保護所謂的「附錄一物種」（Appendix I species）規範相矛盾。附錄一物種指的是全球稀有或瀕危的物種。

他們建議「萬塔拉」進行重大改革，以確保「不會無意間成為非法野生動物獵捕的推手」。

「萬塔拉」以及印度環保局並未回覆法新社置評請求。

專家們多次針對「萬塔拉」大規模收容野生動物的舉措示警。這座設施號稱擁有15萬隻動物，但CITES官員表示9月訪問時，數量較接近4.7萬隻。

CITES調查多起涉及瀕危動物的指控，其中包括全球最瀕危的大型猿類「塔班努利猩猩」（Tapanuli orangutan）。

法新社今年稍早曾報導，「萬塔拉」曾從阿拉伯聯合大公國取得一隻源自印尼的塔班努利猩猩。CITES禁止全球最瀕危物種的國際交易，但有例外情況，例如被歸類為「人工繁殖」的動物。「萬塔拉」館內許多稀有動物，包括這隻塔班努利猩猩，皆被給予這類標籤。

不過，多名專家向法新社表示，印尼境內並不存在塔班努利猩猩的人工繁殖計畫。塔班努利猩猩全球僅存約800隻，全數棲息在印尼。

CITES也質疑其他類似案例，包括從敘利亞輸出的獵豹、從海地運出的大猩猩，以及來自伊拉克的巴諾布猿（bonobo，又稱倭黑猩猩）。

印尼紅毛猩猩資訊中心（Orangutan Information Centre）創辦人巴努（Panut Hadisiswoyo）表示，CITES的這份報告是「萬塔拉採購問題的明證」。

他一直以來都在爭取萬塔拉歸還數隻猩猩，其中包括一隻在印度被攔截走私後交給該設施的動物。目前為止，他都未能成功。

CITES報告指出，「萬塔拉」收購逾2000隻附錄一物種，以及近9000隻瀕危程度較低的物種。

巴努說：「數字真的非常、非常驚人。」他說：「萬塔拉在鑽法律漏洞，削弱附錄一的目的。」

CITES報告肯定「萬塔拉」設施達世界級水準，但呼籲印度檢討進口程序、提升能力，並加強許可證審查。

CITES已要求印度回報進度，如果無法妥善處理相關疑慮，可能會面臨包括貿易中止在內的措施。

印度及東南亞資深保育專家約卡南德（K.Yoganand）警告，這些發現「令人深感憂慮，也有損印度保育聲譽」。

他說：「要恢復因這些進口爭議受損的國際形象，印度必須做出足以豎立典範的行動。」

動物園 印度 印尼

延伸閱讀

「師父跪下來說他愛我」女徒弟：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

相關新聞

這疾病首次入列全球10大死因排行榜！每年悄奪150萬人命

太陽報報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）一項最新研究指出，因早期幾乎沒有症狀而號稱「沉默殺手」的慢性腎臟病...

泰國水燈節險釀悲劇！5歲女童撿硬幣落水 熱心男救人揭長期虐待真相

泰國一名男子日前在曼谷成功救下一名差點溺斃的5歲女童，卻進一步揭發她與姊姊遭監護人長期虐待、強迫工作賺錢的悲慘境遇。事件發生於泰國水燈節那天，女童當時正在運河邊撿拾水燈中的零錢，不慎滑落水中，所幸被路過民眾即時救起。

火焰吞噬工廠！土耳其香水倉庫淪火海6死5傷 目擊者悚憶：大樓傳來哭喊

土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷

影／想泡湯？日本山形縣溫泉旅館遭熊闖入 北海道棕熊也衝撞車輛

日本近期接連發生熊出沒事件，引發社會關注。山形縣米澤市一間位於山區的溫泉酒店11月7日早晨遭熊闖入，所幸店內人員緊急避難，無人受傷。另一方面，北海道浦河町的一間牧場附近6日晚也發現熊蹤，發生棕熊衝撞途經車輛的事件。

陸商涉新加坡史上最大洗錢案 英國沒收恐龍化石、豪宅、藝品

英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品

騙女兒赴日賣淫…泰12歲少女被迫接待60男客 生母逃到台灣性交易被逮

日本媒體報導，一名12歲泰國少女，今年6月底被母親從泰國騙到日本東京，被送到東京一家違法按摩店從事性服務工作，隨後母親來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。