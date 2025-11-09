這疾病首次入列全球10大死因排行榜！每年悄奪150萬人命

太陽報報導，醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）一項最新研究指出，因早期幾乎沒有症狀而號稱「沉默殺手」的慢性腎臟病（chronic kidney disease）首度晉升全球前十大死因，每年約奪走150萬人性命，患者人數在過去30年間成長超過2倍。

這項研究由紐約大學朗格尼醫學中心、格拉斯哥大學與華盛頓大學健康計量評估研究中心共同執行，分析133國共2230份研究與健康資料，發現慢性腎臟病如今在全球死因排行榜已上升至第9位，超越結核病（ tuberculosis）與大腸癌（bowel cancer），排在第十名的肝病（liver disease）之前。

目前全球約有7.88億人罹患慢性腎臟病，等於每10名成年人就有1人 受影響。這項疾病會讓腎臟功能逐漸衰退，使身體無法排出廢物與多餘水分，最終導致腎衰竭。

專家指出，病例激增主要與全球人口老化有關，腎功能會隨年齡自然下降；再加上第二型糖尿病、高血壓與肥胖等慢性疾病普遍化，使風險進一步上升。

慢性腎臟病在早期幾乎沒有症狀，多數患者直到腎臟嚴重受損才被診斷，屆時常需洗腎或腎臟移植才能維持生命。典型症狀包括水腫、搔癢、呼吸困難與極度疲倦。

研究作者格蘭姆斯（Morgan Grams）教授指出：「這項疾病普遍未被及早發現、也缺乏足夠治療。我們需要更廣泛的尿液與血液檢查，才能在早期協助患者確診。」

研究並指出，腎功能受損也會增加心臟病與中風風險，約占全球心血管死亡的12％。

共同作者科瑞許（Josef Coresh）強調：「慢性腎臟病正快速惡化，已成為全球主要的公共衛生危機。」世界衛生組織（WHO）已將其列入2030年前需優先防治的疾病名單。