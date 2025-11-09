泰國水燈節險釀悲劇！5歲女童撿硬幣落水 熱心男救人揭長期虐待真相

泰國一名男子日前在曼谷成功救下一名差點溺斃的5歲女童，卻進一步揭發她與姊姊遭監護人長期虐待、強迫工作賺錢的悲慘境遇。事件發生於泰國水燈節那天，女童當時正在運河邊撿拾水燈中的零錢，不慎滑落水中，所幸被路過民眾即時救起。

據泰媒《Thaiger》報導，這名男子是曼谷邦莫區一家機車行老闆。當天他前往附近寺廟放水燈，發現一名年僅5歲的女孩沿著河岸撿錢，擔心她失足落水，便上前勸阻，但女童仍執意繼續。不久後果真滑入水中，所幸男子與友人及時跳下救人，成功將她拉上岸。

令人震驚的是，一名最初被誤認為是女童母親的女子趕到現場後，不但沒有安撫受驚的孩子，反而怒罵並命令她立刻回家，女童的姊姊也聞訊趕來關心，卻被該女子當眾掌摑。目擊者見狀出面制止，女子才停止動粗，但仍持續咒罵兩姊妹。

出於擔憂，男子和友人決定跟隨兩人返家，結果發現她們生活環境極為惡劣。這對男女並非姊妹倆的親生父母，而是她們父親的弟弟與其妻子，也就是叔叔和嬸嬸。親生父母目前正在服刑，兩姊妹被迫寄住在叔叔家中。男子在臉書貼文中透露，孩子每天被迫外出賣柳橙汁貼補家用，若賣不完，回家就會依剩餘瓶數遭到毆打。

貼文曝光後，不少當地居民留言證實，過去也多次目睹該對夫妻公開虐待孩子。男子隨後向地方政府與警方報案，警方已傳喚兩名監護人到案警告，要求立即停止施暴。

根據後續調查，兩名女童目前已由社會單位安排，暫時與祖母同住，並由社會福利機構持續追蹤、提供心理與生活輔導。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線