快訊

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

鳳凰明升級強颱！下周穿台「這2天」雨勢最猛 登陸地點曝光

再撇秋祭不紀念吳石…鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

火焰吞噬工廠！土耳其香水倉庫淪火海6死5傷 目擊者悚憶：大樓傳來哭喊

中央社／ 安卡拉8日綜合外電報導
土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷。 法新社
土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷。 法新社

土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷。

法新社報導，火災發生在當地時間上午9時（格林威治標準時間6時），地點是伊斯坦堡（Istanbul）以西約70公里處的迪洛瓦西（Dilovasi），該地是一個工業城鎮，許多倉庫和工廠聚集此處。

柯加里省（Kocaeli province）省長阿克塔斯（IlhamiAktas）告訴國營的「土耳其廣播電視公司新聞頻道」（TRT Haber），消防員、救援隊和市政工作人員已控制了迪洛瓦西的香水倉庫的火勢。

阿克塔斯說，不幸的有6名市民失去了生命，1名傷者因燒傷情況危急，另有4名傷者情況相對穩定，正接受治療。

他表示，火勢很快就得到控制並被撲滅，目前正調查火災發生原因。

民營NTV電視台播放的畫面顯示，這棟當作倉庫使用的建築有兩層樓在火災中被燒毀，起火原因不明。

一名目擊者告訴NTV電視台：「我聽到一聲爆炸…從陽台上往外看，看到一位同事的衣服著火了，我拿起水管把火撲滅了。然後我看到火焰吞噬了工廠，大樓裡傳來哭喊聲。」

火災 土耳其 香水 消防員 爆炸

延伸閱讀

NBA／住宅遭火吞噬幸孩子無事 熱火主帥感謝消防救難人員

影／日本東京京王井之頭線鐵軌起火 濃煙竄天列車停駛

苗栗市西山垃圾場2個月4起火災 鍾東錦說重話了

土耳其舉行加薩峰會 控以色列違反停火協議

相關新聞

騙女兒赴日賣淫…泰12歲少女被迫接待60男客 生母逃到台灣性交易被逮

日本媒體報導，一名12歲泰國少女，今年6月底被母親從泰國騙到日本東京，被送到東京一家違法按摩店從事性服務工作，隨後母親來...

影／想泡湯？日本山形縣溫泉旅館遭熊闖入 北海道棕熊也衝撞車輛

日本近期接連發生熊出沒事件，引發社會關注。山形縣米澤市一間位於山區的溫泉酒店11月7日早晨遭熊闖入，所幸店內人員緊急避難，無人受傷。另一方面，北海道浦河町的一間牧場附近6日晚也發現熊蹤，發生棕熊衝撞途經車輛的事件。

火焰吞噬工廠！土耳其香水倉庫淪火海6死5傷 目擊者悚憶：大樓傳來哭喊

土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷

陸商涉新加坡史上最大洗錢案 英國沒收恐龍化石、豪宅、藝品

英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品

動保反撲殺熊…前秋田縣知事接投訴就掛電話 怒嗆「把熊送去你家」

日本熊害頻傳，截至7日遇襲死亡人數已達13人，是以往最多年份的兩倍。各地方政府陸續展開獵殺行動，但也不時接到「不要殺熊」...

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

共同社8日引述山形縣警報導，一頭熊於當地時間下午2時15分左右闖入山形縣新庄市的JR新庄站，並停留在新幹線車庫內，JR員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。