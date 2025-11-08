快訊

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

鳳凰明升級強颱！下周穿台「這2天」雨勢最猛 登陸地點曝光

再撇秋祭不紀念吳石…鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

丹麥擬禁15歲以下使用社群媒體 國會多數黨派支持

中央社／ 哥本哈根7日綜合外電報導

澳洲政府禁止16歲以下兒少使用社群媒體的命令將於12月上路，丹麥政府今天也宣布將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，這項計畫目前已獲得丹麥國會多數黨派支持。

路透社報導，丹麥總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）10月在國會開議致詞時已呼籲限制兒少使用社群媒體，原因是擔心他們的心理健康。

丹麥政府的計畫也讓部分家長在子女年滿13歲的情況下，經專門評估後有權讓孩子使用某些社群媒體。

丹麥數位事務部長歐森（Caroline Stage Olsen）表示：「所謂社群媒體靠著偷走我們孩子的時間、童年與幸福來蓬勃發展，我們現在要讓這種情況停止。」

這項計畫尚待丹麥國會正式表決，但大多數黨派已表示將支持。

根據丹麥政府說法，當地兒少最常使用的社群平台有Snapchat、YouTube、Instagram和TikTok。

丹麥競爭與消費者管理局（Danish Competition andConsumer Authority）今年2月公布的分析報告則顯示，丹麥兒少平均每天花費2小時40分在社群媒體上。

社群媒體 丹麥 澳洲

延伸閱讀

藍白合？傳民眾黨派許甫出戰這塊北市一級戰區 李明璇曝2人關係

海洛羽賽／麟榤配晉級4強將上演內戰 我國男雙冠軍賽門票保底

網球／阿基里斯腱近乎全斷 丹麥一哥動刀暫別賽場

丹麥羽賽／「麟榤配」報仇 3局大戰拍下地主第一男雙

相關新聞

騙女兒赴日賣淫…泰12歲少女被迫接待60男客 生母逃到台灣性交易被逮

日本媒體報導，一名12歲泰國少女，今年6月底被母親從泰國騙到日本東京，被送到東京一家違法按摩店從事性服務工作，隨後母親來...

影／想泡湯？日本山形縣溫泉旅館遭熊闖入 北海道棕熊也衝撞車輛

日本近期接連發生熊出沒事件，引發社會關注。山形縣米澤市一間位於山區的溫泉酒店11月7日早晨遭熊闖入，所幸店內人員緊急避難，無人受傷。另一方面，北海道浦河町的一間牧場附近6日晚也發現熊蹤，發生棕熊衝撞途經車輛的事件。

火焰吞噬工廠！土耳其香水倉庫淪火海6死5傷 目擊者悚憶：大樓傳來哭喊

土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷

陸商涉新加坡史上最大洗錢案 英國沒收恐龍化石、豪宅、藝品

英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品

動保反撲殺熊…前秋田縣知事接投訴就掛電話 怒嗆「把熊送去你家」

日本熊害頻傳，截至7日遇襲死亡人數已達13人，是以往最多年份的兩倍。各地方政府陸續展開獵殺行動，但也不時接到「不要殺熊」...

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

共同社8日引述山形縣警報導，一頭熊於當地時間下午2時15分左右闖入山形縣新庄市的JR新庄站，並停留在新幹線車庫內，JR員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。