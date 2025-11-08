日本熊襲人已釀13死 三大超商紛紛採取防備措施

日本各地接連發生熊襲人事件，今年已有至少13人喪命。當地媒體指出，日本三大便利商店品牌7-Eleven、全家（Family Mart）、羅森（LAWSON）紛紛採取防備措施。

共同社報導，日本超商巨頭全家公司昨天宣布，將透過設置在全國約1萬家門市的電子看板，發布防備熊出沒等情況的提醒資訊。

全家將從10日起透過電子看板向顧客提醒「不要大聲呼喊，請躲到店內或車內」等防範資訊，此外還向北海道和東北地區部分門市配發驅熊噴霧。

羅森公司已經制定因應熊出沒的相關指示，7-Eleven日本公司也向門市方面告知需要採取的應對措施。

7-Eleven表示，跟災害時一樣，在把顧客和門市員工安全放於首要位置的基礎上，允許以門市的判斷停止營業。