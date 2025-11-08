日本熊襲人已釀13死 三大超商紛紛採取防備措施

快訊

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本各地接連發生熊襲人事件，今年已有至少13人喪命。當地媒體指出，日本三大便利商店品牌7-Eleven全家（Family Mart）、羅森（LAWSON）紛紛採取防備措施。

共同社報導，日本超商巨頭全家公司昨天宣布，將透過設置在全國約1萬家門市的電子看板，發布防備熊出沒等情況的提醒資訊。

全家將從10日起透過電子看板向顧客提醒「不要大聲呼喊，請躲到店內或車內」等防範資訊，此外還向北海道和東北地區部分門市配發驅熊噴霧。

羅森公司已經制定因應熊出沒的相關指示，7-Eleven日本公司也向門市方面告知需要採取的應對措施。

7-Eleven表示，跟災害時一樣，在把顧客和門市員工安全放於首要位置的基礎上，允許以門市的判斷停止營業。

日本 熊出沒 災害 LAWSON 品牌 便利商店 超商 7-Eleven 全家

日本媒體報導，一名12歲泰國少女，今年6月底被母親從泰國騙到日本東京，被送到東京一家違法按摩店從事性服務工作，隨後母親來...

日本近期接連發生熊出沒事件，引發社會關注。山形縣米澤市一間位於山區的溫泉酒店11月7日早晨遭熊闖入，所幸店內人員緊急避難，無人受傷。另一方面，北海道浦河町的一間牧場附近6日晚也發現熊蹤，發生棕熊衝撞途經車輛的事件。

土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷

英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品

日本熊害頻傳，截至7日遇襲死亡人數已達13人，是以往最多年份的兩倍。各地方政府陸續展開獵殺行動，但也不時接到「不要殺熊」...

共同社8日引述山形縣警報導，一頭熊於當地時間下午2時15分左右闖入山形縣新庄市的JR新庄站，並停留在新幹線車庫內，JR員...

