影／想泡湯？日本山形縣溫泉旅館遭熊闖入 北海道棕熊也衝撞車輛
日本近期接連發生熊出沒事件，引發社會關注。山形縣米澤市一間位於山區的溫泉酒店11月7日早晨遭熊闖入，所幸店內人員緊急避難，無人受傷。另一方面，北海道浦河町的一間牧場附近6日晚也發現熊蹤，發生棕熊衝撞途經車輛的事件。
綜合日媒報導，山形縣熊出沒事件的事發地為位於米澤市的一間溫泉酒店內，警方當日上午7時30分左右接到熊出沒報案，到達酒店調查。事發時酒店老闆與另外兩名家人在酒店內，察覺有熊闖入後即刻報案，並藏身一樓等待救援。
酒店內部遭熊破壞，包括櫃檯、廚房、以及樓上一個房間。
由於當時正值冬季停業期間，飯店內沒有客人。最終3人在警方協助下，從逃生梯迅速避難，毫髮無傷。這隻身長1.5米的成年熊，從地面縫隙闖入酒店後未有離開，並被發現停留在酒店地上走廊，最終在4個小時後被警方請來支援的獵人緊急射殺。
此外，位於北海道浦河町一間牧場附近也發生熊出沒事件，牧場員工在網上發布影片，指工作人員6日晚，開車前往牧場照顧動物的途中遇到棕熊。
根據影片，這隻棕熊在道路遇見車不僅未有退避或逃走，還一度衝撞車輛，最終在車輛倒車離開期間，還揮掌襲擊車輛發動機前蓋。所幸工作人員即時逃離，但在事後發現，受熊襲擊的發動機前蓋被熊破壞，留下利爪刮擦的痕跡。
