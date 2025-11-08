南韓2大工會首爾市區集會 喊周工作4.5天

日本熊害日益頻繁，各地都有熊出沒， 甚至闖入人類生活的領域，人心惶惶。北海道一處牧場工作人員開車遇到熊襲擊，幸好並未受傷，但車頭遭熊一掌打凹，牧場呼籲周遭居民或經過的民眾注意安全。

