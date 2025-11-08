中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力

快訊

中央社／ 庫克群島8日綜合外電報導

中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。隨著美中兩國對這一新興產業的關注日增，深海採礦成為區域競爭的新焦點。

庫克群島海床礦產管理局表示，「大洋號」停靠在阿瓦蒂烏港（Avatiu），目前正在進行「科學研究航程」。

法新社報導，庫克群島周圍廣大海床區域遍布多金屬結核，這種塊狀岩石蘊含稀土及鈷、鎳和錳等關鍵礦物。庫克群島擁有全球最大規模多金屬結核礦藏之一，並於今年稍早與中國簽署爭議性的深海採礦合作協議。

由於現有的關鍵礦物供應鏈易受貿易爭端影響，美國與中國今年雙雙加強投入備受爭議的深海採礦產業。鈷、鎳等關鍵礦物是電動車、可充電電池與先進軍事科技的重要原料。

美國今年8月也和庫克群島簽署合作協議，推動深海採礦研究。

法新社照片顯示，長約100公尺的「大洋號」今天上午駛入庫克群島港口停泊，船身印有中國大洋礦產資源研究開發協會標誌。該協會負責中國的海底礦產探勘作業。

中國科研船過去曾被外界質疑以科學研究之名，從事監測與軍事活動。太平洋島國帛琉曾於2021年指控「大洋號」未經許可進入其專屬經濟區。

這次「大洋號」抵達庫克群島，距離美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）支持的深海研究航程結束不到一個月。

儘管深海採礦探勘已相當深入，但目前尚無任何國家或企業展開商業化開採。環保人士憂心，深海採礦恐造成海洋生物棲地被掩埋，重型機具噪音也可能干擾海洋生物遷徙。

國際監管機構目前仍在研擬相關的環境保護規範。

