巴西南部龍捲風釀災 至少5死約130傷

巴西有關當局表示，一道龍捲風今天席捲南部市鎮部分地區，造成至少5人喪生，約130人受傷。

法新社報導，巴西氣象單位通報說，龍捲風在巴拉納州（Parana）市鎮伊瓜蘇河畔里奧博尼圖（RioBonito do Iguacu）掀翻汽車且毀損房屋。

巴拉納州民防單位在聲明中說：「目前已確認有5人因龍捲風喪生。初步通報也指出30人受到中重度傷勢，約100人輕傷。」

根據巴拉納州環境技術與監測系統觀測，人口約1.4萬的伊瓜蘇河畔里奧博尼圖風速達每小時180至250公里。

民防單位說「有樹木傾倒，甚至房屋磚石結構也遭損毀」。

巴拉納州長朱尼奧（Ratinho Junior）在社群平台X上表示：「安全部隊進入戒備狀態且動員就位，並持續監控受強烈風暴影響的城市。」

根據氣象部門說法，巴拉納州、聖卡塔里納州（Santa Catarina）和南大河州（Rio Grande do Sul）皆發布危險性風暴警報。