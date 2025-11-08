日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

共同社8日引述山形縣警報導，一頭熊於當地時間下午2時15分左右闖入山形縣新庄市的JR新庄站，並停留在新幹線車庫內，JR員工隨後報警處理。

根據山形放送消息，警方與JR指出，這頭熊熊體長約50公分，疑為幼熊，暫時棲身於車庫中，未再走出，市政府等相關單位正研議設置陷阱以捕捉。

受此影響，山形新幹線及奧羽線等在來線部分區間暫停行駛。TVU山形指出，原定下午3時17分自新庄站發車的上行山形新幹線「翼號150次」（つばさ150号）在新庄至山形間暫停運行。下行「翼號137次」（つばさ137号）一度停駛，確認新庄站月台安全後已恢復行駛。

【中央社／ 東京8日綜合外電報導】

日本山形縣新庄市的JR新庄站，今天有人發現有一隻熊在新幹線的車庫逗留，這起事件也使山形新幹線與地方鐵路部分區間的列車停駛。警方表示，這隻熊下午已被捕獲。

共同社報導，東日本旅客鐵道公司（JR東日本公司）的員工今天下午2時15分左右，報警稱有熊進入JR新庄站的區域內，且在車庫內逗留。

山形放送（YBC）報導，根據日本警方與JR東日本公司指出，這隻熊體長約50公分，研判是幼熊。

新庄警察署表示，目前未傳出人員受傷的消息。

山形電視台（TUY）報導，相關人員今天下午4時已使用箱型捕獸籠，捕獲這隻熊。